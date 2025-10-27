Yatak odasından Bizans ve Osmanlı çıktı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tarihi eser kaçakçılığı ve eserlerin usulsüz ticaretine ilişkin faaliyetlerin deşifresi ve önlenmesine yönelik operasyon yaptı.

Osmangazi ilçesinde bulunan bir ikamet ve işyerine eş zamanlı düzenlenen operasyon neticesinde, Roma - Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 774

adet sikke, 240 adet obje, 2 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 137 adet fişek ve 1 adet el telsizi ele geçirildi. Şüpheli C.E. gözaltına alınırken, gerekli adli tahkikata başlandı.

Tarihi eserler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.