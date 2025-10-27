  • İSTANBUL
Yatak odasından Bizans ve Osmanlı çıktı

Bursa Polisi, tarihi eser kaçakçısı bir şahsa yönelik bir ikamet ve işyerinde yaptığı aramada Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 1014 adet tarihi eser ele geçirdi. Evin yatak odasında özel kilitli çanta içerisinden çok sayıda eserin bulunduğu anlar kameraya yansıdı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tarihi eser kaçakçılığı ve eserlerin usulsüz ticaretine ilişkin faaliyetlerin deşifresi ve önlenmesine yönelik operasyon yaptı.

Osmangazi ilçesinde bulunan bir ikamet ve işyerine eş zamanlı düzenlenen operasyon neticesinde, Roma - Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 774
adet sikke, 240 adet obje, 2 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 137 adet fişek ve 1 adet el telsizi ele geçirildi. Şüpheli C.E. gözaltına alınırken, gerekli adli tahkikata başlandı.
Tarihi eserler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Leyl....

I$de Altin bu, lakin altinlar hep cinler tarafindan korunur.. Umarim bu arkada$ daha sonra zorluklar ya$amaz.. Zaten ilk zorlugu yakalanarak ya$ami$..

