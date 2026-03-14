ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken Rusya saldırıya geçti
ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken Rusya saldırıya geçti

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken Rusya saldırıya geçti

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken Rusya'dan yapılan açıklamada "Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri ve enerji tesislerini vurduk" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik "terör" eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri ve enerji tesislerini vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'ya yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

Kiev'in, Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği vurgulanan açıklamada, "Buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelere, Ukrayna ordusu için kullanılan enerji tesislerine, askeri havaalanlarına yönelik yoğun saldırı düzenledi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, saldırının karadan, havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği kaydedilerek, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu aktarıldı.

 

124 Ukrayna İHA'sı vuruldu

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, dün yerel saatle 20.00'den bugün 11.00'e kadar Ukrayna'ya ait 124 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler ile Azak Denizi üzerinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rusya’da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulaması MAX üzerinden yaptığı paylaşımda, Moskova bölgesinde 16 İHA'nın düşürüldüğü bilgisini paylaşarak "Acil servis ekipleri, İHA'nın parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yürütüyor." ifadesini kullandı.

Krasnodar bölgesinin operasyonel merkezinden yapılan açıklamada ise İHA saldırı sonucu bölgedeki bir petrol rafinerisinde yangın çıktığı, Temryuk ilçesindeki "Kafkasya" limanında 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

