Yatak odanızdaki vazoda gül bulundurun

İnsanın özünde sevgi ve güzelliğe karşı istek olduğunu söyleyen uzmanlar, güzel kokunun her zaman insan vücudu üzerinde pozitif etki yaptığını kaydetti. Güne gül koklayarak başlamanın negatif olaylardan etkinlenmeye karşı direnç oluşturduğu belirtiliyor. Güzel koku, aynı zamanda insan ilişkilerinde sağlıklı düşünme ve sabırlı olmayı sağlıyor. Gül ve çiçek koklamak beyinde güzel düşünmeye teşvik eder, kötü ve olumsuz düşünmeyi önler.

Science Dergisi'nin haberine göre hafızanızı güçlendirmek için gül koklamalısınız. Almanya'daki Lübeck Üniversitesi bilim adamlarından Jan Born ve ekibi, uykunun hafızaya nasıl etki ettiğini bulmak için, deneklere bilgisayardan çift objeler ve kartlar gösterdiler. Denekler sonra iki gruba ayrıldı ve birinci grup gül kokusu, ikinci grup ise hiçbir şey koklatılmadan uyutuldu. Deneklere uyku sırasında da koku koklatan uzmanlar, uyku sırasında beynin verdiği reaksiyonları MRI cihazıyla ölçtüler. Deneye katılanların yüzde 97.2’si, bir gün sonra uyumadan önce kendilerine gösterilen kartların yerlerini hatırladılar. Gül kokusunu koklamadan uyuyanlarda ise bu oran yüzde 86’da kaldı. MRI taramalarında da uyku sırasında koku koklatılan deneklerin beyinlerinin hippocampus bölümünde aktivite tespit edildi.

Nöropsikiyatri Uzmanı Mehmet Yavuz da yüzyıllardır araştırma konusu olan hafızayı güçlendirmenin yeni formülünün gül suyu olduğunu söylüyor. Manyetik kirlilik hafıza düşmanı veünümüzde hemen herkesin şikâyetçi olduğu bir konu var; unutkanlık.



Dr. Yavuz “Sabah uyanıldığında gül suyu ile ferahlamak ya da gün içinde gül kokusu veya gül suyu kullanmak hafızanızı güçlü kılabilir ve unutkanlığı yenmenizi sağlayabilir” diyerek gül suyunu gün içinde kullanmanın önemini vurguluyor.

Cilt temizliği için durulama ardından tonik yerine sıkça kullanılan doğal gül suyu, yaralara ve aşırı sıcak ve soğuk çatlamış el, ayak, dudak ve cilt için de etkili...