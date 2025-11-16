  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Yatağan'da korkulan olmadı
Yerel

Yatağan'da korkulan olmadı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Yatağan'da korkulan olmadı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde iki ayrı arazide yangın çıktı. Neyse ki alevler ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yenikarakuyu Mahallesi’nde bulunan Kazan Göleti yolu üzerindeki iki ayrı arazide yangın çıktı. Bölgelere sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı orman itfaiye ekipleri, yangınları kısa sürede büyümeden kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede yeniden tutuşmaya karşı kontrollerin devam ettiği öğrenildi.

Yangınların çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bakan Yumaklı acı haberi duyurdu! Kayıp yangın uçağının enkazına ulaşıldı
Bakan Yumaklı acı haberi duyurdu! Kayıp yangın uçağının enkazına ulaşıldı

Gündem

Bakan Yumaklı acı haberi duyurdu! Kayıp yangın uçağının enkazına ulaşıldı

1500 Yıllık tapınakta yangın!
1500 Yıllık tapınakta yangın!

Dünya

1500 Yıllık tapınakta yangın!

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda uçak yangın tatbikatı
Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda uçak yangın tatbikatı

Aktüel

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda uçak yangın tatbikatı

Yangına benzinle müdahale edince kendileri de yandılar
Yangına benzinle müdahale edince kendileri de yandılar

Gündem

Yangına benzinle müdahale edince kendileri de yandılar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sahte amiral skandalı: Ortalık karıştı!
Dünya

Sahte amiral skandalı: Ortalık karıştı!

Anma törenine amiral üniformasıyla sızan 64 yaşındaki Jonathan Carley, sahte madalyalarla katıldığı etkinlikte büyük panik yarattı. Evinden ..
Bunların alayını vatana ihanetten yargılayın! Konya’da şehidimize büyük ayıp
Gündem

Bunların alayını vatana ihanetten yargılayın! Konya’da şehidimize büyük ayıp

Konya’da kahraman şehidimizin taziyesi varken kendini bilmez şahıslar düğün yaptı. Saygısızlık karşısında harekete geçen polis ekibi, olay y..
Etyen Mahçupyan'dan Dikkat Çeken Çıkış: "Laik Kesim Onu Gördükçe Hastalanıyor, Tayyip Erdoğan laik kesimi delirtti."
Sosyal Medya

Etyen Mahçupyan'dan Dikkat Çeken Çıkış: "Laik Kesim Onu Gördükçe Hastalanıyor, Tayyip Erdoğan laik kesimi delirtti."

Gazeteci ve yazar Etyen Mahçupyan, katıldığı bir programda Türkiye'deki siyasi kutuplaşmaya dair dikkat çekici bir yorumda bulunarak, Cumhur..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23