Bebeklik çağından çıkıldıktan sonra neredeyse herkes yasık kullanmaya başlar. Tarihi kaynaklara bakıldığında ilk yastık kullanımın Mezopotamya'ya kadar gittiğini ortaya koyar. Elbette o zaman yastık olarak taş kullanılıyordu. O dönemde yastık kullanmak zenginlik sembollerindendi. Günümüzde ise dünyanın dört bir yerinde rahat bir uykunun anahtarı olarak yastık görülüyor. Peki, yastıkla mı yastıksız mı uyunmalı? | Yastıklı uyumak faydalı mı?

Yastıksız uyumak zararlı mı?

Uzmanlar yastıksız uyumanın sağlık açısından daha yararlı olduğunu belirtiyor. Yastıksız uyumaya başladığınızda daha az sırt ağrısı çektiğinizi göreceksiniz.

Ortopedik olmayan yatıklar çoğu zaman boyun ağrısına yol açar. Bu sebeple ya ortopedik bir yastık kullanmalısınız ya da yastık olmadan uyumaya alışmalısınız.

Güne baş ağrısıyla başlıyorsanız; bunun sebebi aşırı yüksek olan yastığınız olabilir. Yastık olmadan uyumaya alıştığınızda bağ ağrınızın, sabah sersemliğinizin daha az olduğunu fark edeceksiniz.

Akne sorunuyla sivilce oluşumu arasında bir bağ olabileceğini hiç düşündünüz mü? Gece boyunca yüzünüz defalarca yastıkla temas ediyor. Her gün temizlenmeyen kılıflar yeteri kadar hijyenik değildir. Bu sebeple kirli bir kılıf sivilce oluşumuna sebep olur.

Gece boyu yastıkla uyuyan kişilerin yeni güne hacimli saçlarla uyanması beklenmez. Saçlarınızın daha hacimli olmasını istiyorsanız; yastık kullanma alışkanlığınızı gözden geçirebilirsiniz.