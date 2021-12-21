Yastık altında altını olanlar dikkat! Erdoğan'dan dolar sonrası bir hamle de altına geliyor

Kabine toplantısı sonrası TL mevduatına getirilecek yeni düzenlemeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi ve para piyasalarına yönelik önemli mesajlar verdi. Piyasanın ateşini düşüren hamleyi duyuran Erdoğan, altın ile ilgili de dikkat çekici bir açıklama yaptı. Yastık altında 5 bin ton altın olduğunu belirten Erdoğan, 280 milyar dolar değere sahip altının ekonomiye kazandırılması için yeni araçlar geliştirileceğinin sinyalini vermişti. Erdoğan’ın altına yönelik mesajıyla ilgili Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, yastık altındaki altınların sisteme katılması için önümüzdeki günlerde bazı aksiyonların alınacağını açıklayarak altın yatırımcısını heyecanlandırdı.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını duyurdu. Ekonomi ve para piyasalarına yönelik önemli mesajlar veren Erdoğan, “İnsanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç, stopaj vergisinden de muaf tutulacak” dedi.

‘Kur daha yüksek olacak’ endişesiyle bundan sonra kimsenin mevduatını TL’den dövize geçirmesine ihtiyaç duymayacağını vurgulayan Erdoğan, “Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyatta zorlanan ihracatçılara Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek” dedi.

Altın hamlesi geliyor

Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları sonrası TL’de kalan mevduata kur farkı garantisine benzer bir desteğin altın için de uygulanıp uygulanmayacağı konuşulmaya başlandı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar merak edilen konuyla ilgili sürpriz bir açıklama yaptı.

Çakar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yastık altındaki altına yönelik açıklamalarının önemli olduğuna dikkati çekti. Türkiye’de yastık altında 280 ila 300 milyar dolarlık altın olduğunu belirten Çakar, “Bu çok büyük bir servet. Bunun finansal sisteme katılması halinde çok büyük bir tasarruf ve yatırıma kaynak teşkil edeceğini biliyoruz. Biz kamu bankaları olarak İstanbul Altın Rafinerisi ile bir kaç yıldır ortak yürüttüğümüz bir çalışma var. Dolayısıyla vatandaşımızın altını alıp aslında menkul kıymetleştiriyoruz" diye konuştu.

Önümüzdeki süreçte biraz daha agresif olacaklarını belirten Çakar, şunları söyledi: Bankaların da katılacağını umuyorum. Yastık altındaki altınların sisteme katılması ve sistemin içinde yer alması için önümüzdeki süreçte vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırıcı onların finansal erişimini kolaylaştırıcı bazı aksiyonlar alacağız.