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Yaşlı diye kovuldu! Şimdi paraya para demiyor!

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Yaşlı diye kovuldu! Şimdi paraya para demiyor!

Madrid'de yaşlandığı için işinden kovulan 62 yaşındaki adam hiçbir tecrübesi yokken açtığı dükkanla paraya para demiyor.

#1
Foto - Yaşlı diye kovuldu! Şimdi paraya para demiyor!

Madrid'de yaşayan Bernardo Rivero, 55 yaşında iş yerinden kovulunca hayatının en parlak dönemini başlattı. 55 yaşında işsiz kalan ve yaşı nedeniyle gittiği her kapıdan eli boş dönen girişimci, küllerinden doğarak şehrin en popüler lezzet noktalarından birini yarattı. Geçmişteki konforlu hayatını ve yaşadığı kırılma noktasını anlatan Bernardo Rivero, sürecin başında ciddi bir belirsizlik içine düştüğünü gizlemiyor: "İki çok uluslu Amerikan şirketinin genel müdürüydüm. Rahat bir hayatım vardı, takım elbisem, ofisim... Ancak 55 yaşına geldiğimde bana kapıyı gösterdiler."

#2
Foto - Yaşlı diye kovuldu! Şimdi paraya para demiyor!

62 Yaşında hayatı değişti Reddedilmekten yorulan Rivero, 62 yaşına geldiğinde gıda sektörüne girmeye ve sosisli sandviç satmaya karar verdi.

#3
Foto - Yaşlı diye kovuldu! Şimdi paraya para demiyor!

Sektörde hiçbir tecrübesi olmamasına rağmen fikrinin peşinden gitti. Eşinin şaşkınlığına ve sektördeki tecrübesizliğine aldırış etmeyen Rivero, Madrid'in merkezinde sosisli sandviç dükkanını açtı.

#4
Foto - Yaşlı diye kovuldu! Şimdi paraya para demiyor!

Yüzlerce satıyor, şimdi franchise veriyor Sıfırdan başlayan bu cesur hamle kısa sürede büyük bir başarı hikayesine dönüştü. Kaliteli ürünleri ve samimi konseptiyle Madrid halkının gönlünü fetheden dükkan, şehrin en önemli lezzet duraklarından biri haline geldi. İşletmenin perde arkasını, günlük anekdotlarını ve kendi değişim hikayesini eğlenceli videolarla sosyal medya hesabından paylaşan Rivero, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı./ kaynak: ensonhaber

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