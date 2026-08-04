Yaşlı diye kovuldu! Şimdi paraya para demiyor!

Madrid'de yaşayan Bernardo Rivero, 55 yaşında iş yerinden kovulunca hayatının en parlak dönemini başlattı. 55 yaşında işsiz kalan ve yaşı nedeniyle gittiği her kapıdan eli boş dönen girişimci, küllerinden doğarak şehrin en popüler lezzet noktalarından birini yarattı. Geçmişteki konforlu hayatını ve yaşadığı kırılma noktasını anlatan Bernardo Rivero, sürecin başında ciddi bir belirsizlik içine düştüğünü gizlemiyor: "İki çok uluslu Amerikan şirketinin genel müdürüydüm. Rahat bir hayatım vardı, takım elbisem, ofisim... Ancak 55 yaşına geldiğimde bana kapıyı gösterdiler."