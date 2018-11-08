Yassine Benzia'nın menajeri açıkladı! 'Feshettik'
Benzia'nın Türkiye menajeri Ahmet Barış Arı, oyuncunun sözleşmelerini feshettiklerini açıkladı.08 Kasım 2018 Perşembe 15:13
UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Anderlecht'i konuk edecek temsilcimiz Fenerbahçe'de Yassine Benzia kadroya alınmadı.
Benzia cuma günü oynanan Galatasaray maçının ardından oyundan çıkarılmasına tepki göstermişti. Cezayirli futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan dolayı kadroya alınmadığı öğrenildi.
Yaşanan gelişmelerin ardından Yassine Benzia’nın Türkiye menajeri Ahmet Barış Arı, oyuncuyla sözleşmelerini feshettiklerini açıkladı.
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