Yaşlılık aylığı ne kadar? 65 yaş maaşı ne kadar arttı?

İlk 6 aylık enflasyon oranı emekliler dışında 65 yaş aylığı alanların da maaşlarında zama vesile oldu. TÜİK 2020 yılı ve Aralık ayına ilişkin enflasyonunu açıkladı. Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 2020'nin enflasyon tablosu da netleşmiş oldu. Milyonlarca memurun zam oranı da kesinleşmiş oldu. 2020 enflasyonu 14,6 oldu. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Buna göre, milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı belli oldu.

Yılın ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon verilerinin yüzde 4'ü aşan kısmı zam oranına eklendi. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine de etki etti. Buna göre, 65 yaş aylığı 711 lira 50 kuruştan 763 lira 86 kuruşa yükseldi.

65 yaş aylığı ne zaman yatacak?

2021 yılının Ocak ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. Yaşlılık ayları kişilerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre vatandaşlara ödenmektedir. İşte ödeme günlerİ:

Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5'inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6'ıncı günü.

Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7'inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.

Yaşlılık aylığı (65 yaş maaşı) ne kadar?

2021 Yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya çıktı.

Yaşlılık aylığı alma şartları neler?

Yaşlılık maaşı için kişinin %40'ın üzerinde engeli olmasının yanı sıra ev halkının toplam net gelirinin de belirli bir miktarın altında kalması gerekir. Yetkili hastaneden alınmış yaşlılık sağlık kurulu raporuna göre “yaşlılık” (engel oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede yaşlılık (engel oranı%70 ve üzeri) olan, kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan, her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile; bu koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış yaşlılık yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.

Evde bakım parası ne kadar oldu?

Evde bakım parasına ne kadar zam geldi? Evde bakım parası ise 1.544 lira 61 kuruştan 1,658 lira 19 kuruşa çıktı.