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Aktüel

Yaşlılara vefa

Adana’nın Kozan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapmasında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu bayram yalnız kalan yaşlı ve kimsesi olmayan vatandaşların kapısına devletin sıcak yüzü olan vefa ekipleri giderek bayramlaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 15:23:49 -
Yaşlılara vefa

Adana’nın Kozan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapmasında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu bayram yalnız kalan yaşlı ve kimsesi olmayan vatandaşların kapısına devletin sıcak yüzü olan vefa ekipleri giderek bayramlaştı.


Kozan Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek ekipleri Kozan Belediyesi Halit Dağlı Aşevi’nde yemek alan yalnız yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların kapısına giderek hem yemeklerini ikram ettiler hemde bayramlarını kutladılar.


Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramını yalnız geçirmek zorunda kalan yaşlılar, ekipleri kapılarında görünce duygusal anlar yaşadı. Devletin her zaman yanında olduklarını ifaden vatandaşlar, "Hiç olmazsa devletimizin görevlilerin yüzünü gördük mutlu olduk" dediler.

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