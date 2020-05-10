Yaşlılar parklarda soluklandı

Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, park ve bahçelere çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Mayıs tarihinde yaşlıların 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde dışarı çıkabileceklerini duyurmasının ardından Muş’ta uzun süreden beri korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar, park ve bahçelere çıkarak derin bir nefes aldı. Muş Belediyesi Lale Parkı’na yürüyüş için çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, burada hem yürüyüş yaptı hem de banklarda sosyal mesafe kurallarına uyarak zaman geçirdi.

Kurallara uyarak aylar sonra dışarı çıktığını ifade eden 68 yaşındaki Besra Altın, “Ben hastayım. Şeker, tansiyon, kalp sorunlarım var. 3 aydır ben içerideyim ve ilk defa bugün çıktım. Yasaklara uydum ve bir gün dışarı çıkmadım. İlk defa bugün dışarı çıktım” dedi.

Korona virüs salgınının ülkede görüldüğünden bu yana evde olduğunu ifade eden Mehmet Ali Delebağ da, “Hiç dışarı çıkmadım. Eşimle beraber ilk defa bugün serbest olması nedeniyle dışarı çıktık” diye konuştu.

Korona virüs nedeniyle evde kaldıklarını belirten Feride Delebağ ise “Evde iş ve yemek yapmaktan başka bir şey yok. Evde sıkılsak da mecburuz. Bugün biraz nefes aldık. İyi oldu. İçeride olmamız bizim içinde iyi halk içinde iyi. Dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.