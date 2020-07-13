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Aktüel

Yaşlı kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 16:47:37 -
Yaşlı kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı
AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Buğdaylı Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Cemile Masatdereli, parmağına sıkışan yüzüğün rahatsızlık vermesi üzerine Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.

İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, Masatdereli’nin parmağına sıkışan metal yüzüğü özel aletle keserek çıkardı.

Yüzükten kurtulan Masatdereli, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, "Yavrum sizlere kurban olurum. Allah yardımcınız olsun, beni bu yüzükten kurtardınız. Allah sizlerden razı olsun." dedi.

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