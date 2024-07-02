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Yaşam Yaşlı kadın çatıda mahsur kaldı! İmdadına itfaiye yetişti
Yaşam

Yaşlı kadın çatıda mahsur kaldı! İmdadına itfaiye yetişti

Yeniakit Publisher
2024-07-02 21:35:00 -
Yaşlı kadın çatıda mahsur kaldı! İmdadına itfaiye yetişti

İzmit'te tavuk beslemek için çatıya çıkan yaşlı kadın burada mahsur kaldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tavuk beslemek için çıktığı çatıda ayağı burkularak düşen yaşlı kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Düşmenin etkisiyle kolu ve ayağı incinen yaşlı kadın, itfaiye ekipleri tarafından çatıdan indirildi.

Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Bekirdere Mahallesi Tavşantepe Mahallesi'ndeki 4 katlı evin çatısında meydana geldi. Tavukları beslemek için çatıya çıkan Emine İ'nin (79) ayağı burkuldu. Olduğu yerde düşen yaşlı kadının yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, yaşlı kadını çatıda yerde yatar vaziyette buldu. Sağ ayağı ve sağ kolu incinen Emine İ. hasta nakil sandalyesine alınarak itfaiye ekipleri tarafından çatıdan indirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaşlı kadın, Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Emine İ.'nin eşiyle beraber yaşadığını söyleyen komşusu Rıfat Şentürk, "Bu insanlar yaşlı. Çocukları var ama yanlarında değil" dedi.

Yaşlı kadının çatıdaki tavuklarıyla düzenli olarak ilgilendiğini ifade eden Şentürk, "Hem tavukların yumurtalarını almak hem de onların yemini suyunu vermek için çatıya çıkmış ve düşmüş" diye konuştu.

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