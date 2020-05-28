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Yerel

Yaşlı çiftin evine mermi isabet etti

Denizli'de yaşayan yaşlı çift, sabah uyandıklarında camlarında kurşun deliği olduğunu ve merminin duvara isabet ettiğini görünce polise haber verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 17:43:00 -
Yaşlı çiftin evine mermi isabet etti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iddiaya göre, tek katlı evde oturan yaşlı çift Kadriye ve Nuri D., sabah erken saatlerde pencereden dışarıya baktıkları esnada oluşan deliği fark etti.

Evin içerisine bakan çift kısa süre sonra duvara isabet etmiş mermiyi gördü. Ne olduğunu anlamayan çift olayı ilk önce oğulları Hüseyin D.’ye telefonla anlattı. Hüseyin D. ise polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Evin çevresinde araştırma yapan Olay Yeri İnceleme ekipleri evin 5 metre ilerisinde yerde boş kovan buldu. Yaşlı çiftin kimseyle husumeti olmaması ve çevredeki vatandaşları herhangi bir ses duymaması ise şaşkınlığa sebep oldu.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

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