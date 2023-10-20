Yaşlı bunak dünya ile alay ediyor! Biden'dan Gazze'ye yardım açıklaması...

ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile yapacağı görüşme öncesinde, açıklamada bulundu.

Hem siyonist İsrail'in katliamına tam destek verip hem de Gazzeli mazlumlara yardımı düşünüyormuş gibi davranan Biden, "Refah Sınır Kapısı’ndan 24 ila 48 saat içinde ilk 20 kamyonun geçeceğine inanıyorum" dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırılarında 14’üncü gün biterken, Gazze Şeridi’ndeki insani kriz gün geçtikçe büyüyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne verilen yakıt, elektrik ve suyu kesmesi, ardından bölgeye gönderilmek istenen insani yardımları engellemesi ise Filistinli mazlumlar için durumu daha da zorlaştırıyor. İnsani yardımların Gazze Şeridi’ne ulaştırılması amacıyla Mısır’daki Refah Sınır Kapısı’nın açılması beklenirken, ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Beyaz Saray’da gerçekleştireceği toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Biden, dünya ile alay eder gibi, “İsrailli yetkililerden ve Mısır Cumhurbaşkanı’ndan geçişin açık olacağına dair taahhüt aldım. Refah Sınır Kapısı’ndan 24 ile 48 saat içinde 20 kamyonun geçeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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