Yaşlı Ardıç Göleti ormanla çevrilecek

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, DSİ ve Akyurt Belediyesi işbirliği ile yapımı tamamlanan Yaşlı Ardıç Göleti’nin çevresinde ağaçlandırma çalışması yapılacağını belirtti.

Ganinin Ağıl mevkiinde bulunan Yaşlı Ardıç Göleti alanının Millet Bahçesi olacağı yönündeki duyumlar sonrası konu edilen alanla ilgili Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği ile bölgenin ağaçlandırılacağını belirtti.

Akyurtlular, ilçeye farklı bir boyut kazandıracak olan gölet alanında ağaçlandırma ve mesire alanı yapılacağı haberini sevinçle karşıladı. Ekim ayında ağaçlandırma çalışmalarına başlanacağını açıklayan Ayık, “Geleceğe yönelik ilçemize büyük bir orman kazandırmak için projemizi uygulamaya koyacağız. Bu konuyla ilgili olarak bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi ile temaslarımız devam ediyor. Akyurt’ta yeşil alanları çoğaltmak için de çevre düzenlemeleri, çiçeklendirme çalışmalarımız da devam ediyor” dedi. Ayık, bu arada ağaçlandırma çalışmalarının büyük bir bölümünün yeni doğan bebekler ve vefat edenler adına yapılacağını vurguladı.

DSİ ile Akyurt Belediyesi arasında yapılan anlaşmaya göre göletin yönetim, bakım, işletme ve onarımının Akyurt Belediyesi tarafından yapılacağı belirtildi.