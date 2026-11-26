24 Kasım akşamı 76 yaşındaki Ramazan B.'yi telefonla arayıp kendilerini polis S.K. ve İ.K. olarak tanıtan kişiler, Ramazan B.'ye, kendisi ile eşinin yanı sıra aralarında komşuların da bulunduğu toplam 41 kişinin FETÖ terör örgütü soruşturmalarında isminin geçtiğini söyledi. Tuzağa düşürdüğü Ramazan B.'den kendisine yardım etmesi gerektiğini belirten S.K. ile İ.K., kuyumcuların ve bankaların da soruşturmada yer aldığını ve operasyon düzenleneceğini ifade etti. Durumdan kimseye bahsedilmemesi uyarısında da bulunan dolandırıcılar, operasyon için Ramazan B.'nin elindeki tüm altınları kuyumcuda bozdurup parayı banka aracılığıyla kendilerine göndermelerini istedi. Telaşlanan Ramazan B. ise 6 bilezik ve 40 gram altınını bozdurarak 810 bin lirayı istenilen hesaba gönderdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak ve hızlı çalışmalar neticesinde, gönderilen paranın bulunduğu hesap tespit edildi bloke konulması sağlandı. Dolandırıcıların erişimine kapatılan paranın Ramazan B.'ye teslim edilmesine yönelik işlemlere ise başlandığı belirtildi.

Güven kazanmak için sahte polis kimliği ve çeşitli sahte belgeler gönderdikleri tespit edildi

Polis ekiplerince yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü şüphelilerin ise güven kazanmak ve söylediklerini inandırıcı hale getirmek amacıyla sahte polis kimliği ve çeşitli sahte belgeleri tuzağa düşürdükleri kişilere gönderdikleri tespit edildi.

Olayla ilgili konuşan Ramazan B., "Komiser olduğunu söyleyen birisi beni aradı. Kimliklerimize ulaşıp, bilgilerin bize ait olup olmadığını sordular. Bilgilerin bize ait olduğunu fakat fotoğraftakilerin bizim olmadığını söyledim. İsmimizin 41 kişiyle birlikte suç dosyasında geçtiğini, arandığımızı, yaşımızın ileri olması ve sicilimizin de temiz olmasından dolayı bizi emniyete çağırmadıklarını belirttiler. Her yerde operasyon yaptıklarını, kuyumcuların da suça karıştığını, bankaların da işin içinde olduğunu ifade ettiler. Bizden kendilerine yardımcı olmamızı istediler. İsmimizin de ‘FETÖ' terör örgütü dosyalarında yer aldığını söylediler. Komşularımızın da aynı suça karıştığını dile getirdiler. Daha sonra başka biri daha aradı bizi. Savcılıktan birilerinin geleceğini ve operasyonların sürdüğünü söyledi. Hiç kimseyle irtibata geçmemem gerektiğini belirterek telefonumu sürekli açık tutmamı istediler. Bize yemin ettirdiler. Kuyumculara düzenleyecekleri operasyon için altınlarımıza ihtiyaçları olduğunu belirttiler. Altınların daha sonra iade edileceğini söylediler. Altınlarımı bozdurmamı istediler" diye konuştu.

Polis ekiplerine teşekkürlerini de ileten Ramazan B., "Bankaya giderek bozdurduğum altınların paralarını bankaya yatırdım. Tam o sırada Ankara Emniyeti'nden gerçek polisler bana ulaştı. Yanıma geldiler. Dolandırıldığımı söylediler. İfademe başvurdular. Polisler bankaya yatırım paraya erişimin kapatıldığını söylediler. Param şu anda güvende. Ankara Emniyeti mensubu polislerimize çok teşekkür ediyorum. Devletimiz ve polisimiz ayakta. Bizlere huzur veriyor. Toplam 6 bilezik ve 40 gram da altınımız vardı. 810 bin liraya bozdurmuştum. Bu süreçte yanımda olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.