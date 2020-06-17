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Aktüel

Yaşlı adama çarpan kamyonet olay yerinden kaçtı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kamyonetin çarptığı yaşlı adam yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 19:51:00 -
Yaşlı adama çarpan kamyonet olay yerinden kaçtı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kamyonetin çarptığı yaşlı adam yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.


Kaza, Müftü Mahallesi Orhangazi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, işyerine ziyarete gittiği kızı ile yol kenarında sohbet eden İsmail Aydın’a, 67 LB 479 plakalı kamyonet çarptı. Kamyonet kaza yerinden kaçarken çevredeki vatandaşlar yaralıya yardım etmeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı İsmail Aydın’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Polis olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.


Öte yandan kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonet yol kenarında bekleyen yaşlı adama çarptığı ve olay yerinden uzaklaştığı görüldü.


Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

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