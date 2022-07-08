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Aktüel Yaşlı adam evinde ölü bulunmuştu! Torunu tutuklandı
Aktüel

Yaşlı adam evinde ölü bulunmuştu! Torunu tutuklandı

Zonguldak'ta yaşlı adamın evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan torunu cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 20:43:00 - 2022-07-08 20:45:25
Yaşlı adam evinde ölü bulunmuştu! Torunu tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşlı adamın evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan torunu cezaevine gönderildi.

Temenler köyünde 5 Temmuz'da kendisinden haber alınamayan Ali Genç'in evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan torunu E.P'nin (21) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen E.P, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Temenler köyünde yaşayan Ali Genç'e (78) ulaşamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Köydeki evinde Genç'i hareketsiz halde bulan ekipler, yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Olay yeri incelemesinde Genç'in başına sert bir cisimle vurulduğu tespit edilmişti.

Genç'in cenazesi, 6 Temmuz'da köy mezarlığında toprağa verilmişti.

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