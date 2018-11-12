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Yaşlı adam asansördeyken elektriği kestiler

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan bir apartmanın elektrikleri, borç yüzünden kesilince, 78 yaşındaki yaşlı bir adam binanın asansöründe mahsur kaldı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:08
Yaşlı adam asansördeyken elektriği kestiler

İstanbul'da bir apartmanın elektrik borcu nedeniyle gelen ekiplerce elektriği kesildi. Bu sırada asansörde bulunan 78 yaşındaki bir kişi, yaklaşık 1,5 saat mahsur kaldı.

Olay Kadıköy Kozyatağı'nda bulunan 7 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre binanın elektrik faturasının zamanında yatırılmaması nedeniyle, asansör ve merdiven elektriği, enerji şirketinden gelen ekip tarafından mühürlenerek kesildi. Bu sırada asansörde bulunan 78 yaşındaki Nurettin Akalın mahsur kaldı. Akalın durumu apartman yöneticisine haber verdi. Apartman sakinleri asansörde mahsur kalan Akalın'ı kendi çabalarıyla kurtarmaya çalışırken bir yandan da enerji şirketini aradı.

Sonuç alınamadı, tamirci çağrıldı

Yetkililerin telefonda prosedür gereği binanın elektriğinin borç ödendikten sonra verileceğini söylemeleri apartman sakinlerinin tepkisine yol açtı. Vatandaşlar ile görevliler arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Sonuç alamayan bina sakinleri asansör firmasından ekip çağırdı. Yaklaşık 1 buçuk saat asansörde mahsur kalan yaşlı adam gelen asansör tamircilerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Akalın asansörden çıktıktan sonra, "Ben biner binmez kapı kapandı. 1,5 saattir içerideyim" dedi.

Bina sakinleri tepki gösterdi

Yaşlı adamın asansörden kurtarılması için büyük çaba harcayan Tarık Alkış, "Beni aradılar asansörde bir amcamız mahsur kalmış. Elektrikler ne zaman kesildi dedim daha 5 dakika oldu dediler. Hemen enerji kurumunu aradık. Elektriğimiz borçtan dolayı kesilmiş. Borç ödenmeden açılmaz dediler. 'Bunun prosedürü yok mu? Kesim işlemi yaparken kontrol yapılmaz mı? İçeride insan var mı yok mu bakılmaz mı?' diye sorduk" dedi.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 11:08
  1. Yaşlı adam asansördeyken elektriği kestiler
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  3. Kadıköy
  4. yaşlı adam asansörde mahsur kaldı

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