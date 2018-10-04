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Yaşlandıkça mutluyuz

American Sociological Review dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, yaşlandıkça kendine güven ve mutluluk artıyor. Kadınlar erkeklerden daha mutlu olmayı becerebiliyor.

04 Ekim 2018 Perşembe 20:22
Yaşlandıkça mutluyuz


Chicago Üniversitesi Milli Fikir Araştırma Merkezi’nin yaptığı anketlerin sonucunu değerlendiren sosyolog Yang Yang, “mutluluğun, yaşla birlikte geldiğini” belirtti.

Yang, araştırmanın, mutluluğa katkıda bulunan kendine güven ve benzeri özelliklerdeki gelişmenin yaşla birlikte arttığı hipotezini teyit ettiğini söyledi.

Araştırma çerçevesinde 32 yıl boyunca her yıl 1500 ila 3000 kişiden kendilerini mutlu hissedip istemedikleri, “çok mutlu, epey mutlu veya pek mutlu değil” seçenekleriyle ifade etmeleri istendi. Yaş yükseldikçe mutlu olduğunu söyleyenlerin sayısının arttığı tespit görüldü..

“İYİYİM, YA SİZ?”

Ülkemizdeki mutluluk araştırmaları, günlük hayatımızla derin çelişki yaşıyor. İnsanlar birbirinin hal hatırını sorduklarında sızlananların oranı % 2’yi bile geçmiyor. Her “Nasılsınız?” sorusunun cevabı ya “Hamdolsun, ya siz?” veya “İyiyim, ya siz?” oluyor.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2012 araştırmasında mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı % 61.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 20:22
  1. yaşlanma
  2. mutluluk araştırması

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