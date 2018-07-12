0553 313 94 23

Yasin Öztekin Bursaspor'a gidecek mi? Resmi açıklama geldi

Son günlerde medyada çıkan "Bursaspor, Yasin Öztekin ile anlaştı" haberleriyle ilgili Bursaspor Başkanı Ali Ay, açıklamalarda bulundu.

12 Temmuz 2018 Perşembe 18:03
Yasin Öztekin Bursaspor'a gidecek mi? Resmi açıklama geldi

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Galatasaray'dan Yasin Öztekin ile prensip anlaşmasına vardıkları yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Yasin Öztekin ile bırakın anlaşmayı görüşmedik bile." dedi.

Ay,  yaptığı açıklamada, birkaç gündür medyada Galatasaray'dan Yasin Öztekin ile prensip anlaşmasına vardıkları yönünde haberlerin yer aldığını belirtti.

Söz konusu haberlerin doğru olmadığını vurgulayan Ay, "Bu haberler nasıl çıkıyor bilemiyorum. Yasin Öztekin ile bırakın anlaşmayı görüşmedik bile." ifadelerini kullandı.

Ay, yeni sezonda güçlü bir takım oluşturmak adına yönetim, teknik heyet ve oyuncu izleme ekibiyle titiz bir transfer çalışması yürüttüklerini aktararak, "Sonuçlandırdığımız transferleri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yasin Öztekin ile prensipte anlaşmış olsak onu da açıklarız. Kulübümüzden resmi bir açıklama yapılmadığı sürece taraftarlarımızın bu tür haberlere inanmamalarını rica ediyorum." diye konuştu.

Bu arada, Bursaspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir süredir basında yer alan 'Bursaspor, Yasin Öztekin ile prensip anlaşmasına vardı.' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 18:03
  1. Yasin Öztekin
  2. Galatasaray
  3. Bursaspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray bombayı patlattı!
    1. Galatasaray bombayı patlattı!
    2. Elazığspor'da önemli gelişme! Başkan..
    3. 2018 KPSS sınav giriş yerleri belli oldu
    4. 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi..
    5. Beşiktaş – Shaktar Donetsk hazırlık..
    6. Erdoğan Poroşenko ile görüştü
    7. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: NSU..
    8. Türkiye'deki iPhone fiyatlarına akıl..
    9. Rusya'dan flaş NATO açıklaması
    10. 2018 KPSS lisans sınav giriş belgesi..
    11. Muhammed Ömer Muhtar kimdir?
    12. Rusya’dan NATO’ya yanıt
    13. Nijerya'da son bir ayda 49 kişi öldü!..
    14. İtalya devleti 67 sığınmacının karaya..
    15. Gaziantep’te polisle çatışan zanlılar..
    16. Türkiye'deki iPhone ücretlerine büyük..
    17. Galatasaray'ın duyurduğu oyuncudan..
    18. Adnan Oktar sağlık kontrolünden..
    19. Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı yeni..
    20. Erdoğan'dan, Binali Yıldırım'a tebrik
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!