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Yasin Kelebek Hırvatistan’a gidiyor

Ankara’da 01-04 Mart 2019 tarihleri arasında Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonu’nda gerçekleşen 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Ranking Şampiyonası sona erdi.

08 Mart 2019 Cuma 11:56
Yasin Kelebek Hırvatistan’a gidiyor

Ankara’da 01-04 Mart 2019 tarihleri arasında Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonu’nda gerçekleşen 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Ranking Şampiyonası sona erdi.


4 gün süren şampiyonada 39 ilden 78 kulüp ve 168 milli sporcu madalya mücadelesi verdi.


Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcusu Yasin Karayel, Erzincan Gençlik Spor Kulübü sporcusu Sezgin Kelebek’le çiftler kategorisinde eşleşti ve Türkiye ikincisi olarak Şampiyonayı tamamladılar.


Yasin Karayel ve Sezgin Kelebek aldıkları bu derece ile 05-07 Nisan 2019 tarihleri arasında Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrinde gerçekleşecek olan Valamar Junıor Open Badminton Turnuvası’na katılmaya hak kazandı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, başarılı milli badminton sporcusu Yasin Karayel’i ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:56
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