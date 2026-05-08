  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Arap ülkelerini bırakıp rotayı Türkiye'ye çevirdiler: Asya devi İstanbul'da açmaya geliyor 6 şubatta büyük hasar almıştı 583 yıllık Ulu Cami'de deprem sonrası ilk cuma Sanık fotoğraflarının meydanlarda ne işi var? Uçkur düşkünü Tanju’nun afişleri hala kaldırılmadı Beklenmedik iddia! Açıklama geldi: Mertens Galatasaray'a dönüyor: İşte yeni görevi Alkoliklere navigasyon bile yetmez! Kafayı buldu yolu bulamadı Dünyada sadece Malatya'da yetişiyor! Koparmanın cezası 700 bin lira! Fenerbahçe'nin seçimi: Rafael Leao'yu alan başkan olur: Duyurdular hedefi... AK Partili vekil Abdurrahim Fırat'tan açıklama... Başıboş sokak köpekleri için Erzurum modeli önerisi! Amerikalılar Türkiye'nin Yunanistan'ı çıldırtacak kararını duyurdu: Önümüzdeki günlerde ilan edilecek
Kadın - Aile
10
Yeniakit Publisher
Eski gelenekler artık çöpe gidecek: Kahve telvesi sevmeyenlerin yeni gözdesi oldu! Duyunca yapmayın
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Eski gelenekler artık çöpe gidecek: Kahve telvesi sevmeyenlerin yeni gözdesi oldu! Duyunca yapmayın

Bu yöntem kahve telvesi sevmeyenlerin yeni gözdesi oldu... Kahve telvesinin fazlalığı da artık çöpe gidecek...

#1
Foto - Eski gelenekler artık çöpe gidecek: Kahve telvesi sevmeyenlerin yeni gözdesi oldu! Duyunca yapmayın

Kız isteme geleneğinde damat kahvesi yerini matchaya bıraktı, yeni trend sosyal medyada tartışma yarattı.

#2
Foto - Eski gelenekler artık çöpe gidecek: Kahve telvesi sevmeyenlerin yeni gözdesi oldu! Duyunca yapmayın

Türk kültürünün köklü geleneklerinden biri olan kız isteme törenlerinde damada sunulan kahve, bu kez farklı bir yorumla gündeme geldi.

#3
Foto - Eski gelenekler artık çöpe gidecek: Kahve telvesi sevmeyenlerin yeni gözdesi oldu! Duyunca yapmayın

Sosyal medyada hızla yayılan “damat matchası” akımı, gelenek ile modern trendlerin çarpışmasını gözler önüne serdi.

#4
Foto - Eski gelenekler artık çöpe gidecek: Kahve telvesi sevmeyenlerin yeni gözdesi oldu! Duyunca yapmayın

Kız isteme törenlerinde damada sunulan kahve, yıllardır geleneğin önemli bir parçası olarak kabul ediliyor. Kimi zaman tuzlu hazırlanarak damadın sabrını ölçen bu ritüel, eğlenceli anlara sahne oluyor.

#5
Foto - Eski gelenekler artık çöpe gidecek: Kahve telvesi sevmeyenlerin yeni gözdesi oldu! Duyunca yapmayın

Ancak son dönemde bu gelenek, farklı sunumlarla yeniden yorumlanmaya başladı. Bu kapsamda kahve yerine alternatif içeceklerin tercih edilmesi dikkat çekiyor.

#6
Foto - Eski gelenekler artık çöpe gidecek: Kahve telvesi sevmeyenlerin yeni gözdesi oldu! Duyunca yapmayın

Son yıllarda popülerliği artan matcha, yalnızca günlük tüketimde değil, özel günlerde de kendine yer bulmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, damada kahve yerine matcha ikram edildiği görüldü. “Damat matchası” olarak adlandırılan bu sunum, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve yoğun etkileşim aldı.

#7
Foto - Eski gelenekler artık çöpe gidecek: Kahve telvesi sevmeyenlerin yeni gözdesi oldu! Duyunca yapmayın

Paylaşımın ardından kullanıcılar iki farklı görüş etrafında toplandı. Bir kesim, bu yeniliği yaratıcı ve eğlenceli bulduğunu dile getirirken; diğer kesim ise geleneklerin bu şekilde değiştirilmesini gereksiz ve abartılı olarak değerlendirdi. Tartışmalar, kısa sürede binlerce yorum ve paylaşım ile büyüdü.

#8
Foto - Eski gelenekler artık çöpe gidecek: Kahve telvesi sevmeyenlerin yeni gözdesi oldu! Duyunca yapmayın

Ortaya çıkan bu yeni trend, geleneklerin zaman içinde nasıl dönüşebildiğini bir kez daha gösterdi. Uzmanlar, kültürel ritüellerin değişime açık olduğunu ancak özünün korunmasının önemli olduğunu vurguluyor.

#9
Foto - Eski gelenekler artık çöpe gidecek: Kahve telvesi sevmeyenlerin yeni gözdesi oldu! Duyunca yapmayın

“Damat matchası” örneği ise bu dönüşümün sosyal medya aracılığıyla ne kadar hızlı yayılabildiğini ortaya koyuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Balıklar değil ama dünya ürktü: SAHA’yı gezen Özel’den ‘kalorifer peteği’ne büyük övgü!
Siyaset

Balıklar değil ama dünya ürktü: SAHA’yı gezen Özel’den ‘kalorifer peteği’ne büyük övgü!

Fonladıkları medya organlarının, “Kalorifer peteğine benziyor” diyerek küçük düşürmeye çalıştığı yerli ve milli savaş uçağı KAAN hakkında ko..
Özkan Yalım etkin pişmanlıktan yararlanmak için ilk adımı attı
Gündem

Özkan Yalım etkin pişmanlıktan yararlanmak için ilk adımı attı

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan ve Gürkan Hacır ile Fatih Atik’in sunduğu programın konuğu olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, gündeme dair ç..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmut Tuncer'in oğluna önemli görev
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmut Tuncer'in oğluna önemli görev

Mahmut Tuncer’in oğlu Prof. Dr. Mehmet Umut Tuncer, babasının doğum gününü kutladı. Paylaşımın ardından Mehmet Umut Tuncer’in Cumhurbaşkanı ..
Macron emir verdi! Fransa savaş gemileri harekete geçti
Dünya

Macron emir verdi! Fransa savaş gemileri harekete geçti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hareket emri verdiği Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle, Süveyş Kanalı'nı geçti.
Suudi Arabistan'dan flaş ABD kararı
Dünya

Suudi Arabistan'dan flaş ABD kararı

WSJ, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in, ABD askeri güçlerinin ülkelerindeki üslere ve hava sahasına erişimine ilişkin kısıtlamaları kaldırdığını..
Fahiş site aidatları olmayacak! TBMM'de kabul edildi
Ekonomi

Fahiş site aidatları olmayacak! TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle, site aidatlarında keyfi artışların önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni sistemde ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23