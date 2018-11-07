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Yasin Börü davasında yeni gelişme

Yasin Börü ve arkadaşlarının, Selahattin Demirtaş’ın emriyle olay çıkaran PKK’lılar tarafından acımasızca katledilmesiyle ilgili dava devam etti. Sanıklar beraatlerini istedi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 16:38
Yasin Börü davasında yeni gelişme

Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un, Diyarbakır'da, Selahattin Demirtaş'ın talimatıyla çıkarılan 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde, acımasızca öldürülmesiyle ilgili davadan dosyaları ayrılan 3 sanık hakkındaki davanın görülmesine devam edildi. Sanık avukatları beraat istedi!..

Adana F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Ersin Filizer, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Sanık avukatı Şiraz Baran ile davaya katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Serpil Penez Şahin duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Osman Tonta, bir önceki celsenin ara kararı gereği sanık Filizer hakkında, HTS kayıtlarının celbi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) yazılan müzekkereye henüz cevap gelmediğini bildirdi.

Tüm sanıklar beraat istedi

Firari sanıklar Burhan Ay ve İsa Özel hakkındaki yakalama emrinin henüz infaz edilemediğini belirten Tonta, sanık Ersin Filizer ve avukatının savunmasını dinledi.

Önceki savunmalarını tekrarladığını belirtip, atılı suçla ilgisinin bulunmadığını savunan Filizer, tahliye ve beraat talep etti. Sanık avukatı da müvekkili hakkında somut bir delil olmadığını öne sürüp, tahliye ve beraatini istedi. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine ve Ersin Filizer'in tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı 30 Ocak 2019'a bıraktı.

Herhes masumsa Yasin'i kim öldürdü?

Sanık avukatlarının beraat ve tahliye talebi sonrasında davayı takip edenler ve müştekiler "Sanki böyle bir cinayet işlenmemiş gibi bir hava oluşturuluyor. Herkes masumsa Yasin ve arkadaşlarını kim katletti?" diyerek tepki gösterdiler.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 16:38
  1. Diyarbakır
  2. Ankara
  3. Adana
  4. Yasin Börü
  5. PKK
  6. Yasin Börü davası

YORUM YAZ

  • sukrusukru1 sa önce
    Nerdeyse yasin kendi kendini öldürdü diyecek şerefsizler
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