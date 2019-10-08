Yaşı tamamlamadan primleri iade almak mümkün değil

Soru: Ben 39 yaşındayım. 2700 gün sigorta primi ödedim. 60 yaşında emekli olacağımı biliyorum. Bu durumda benim 60 yaşı bulup emekli olmam zor görünüyor. Yatan primlerimi iade alma hakkım var mı? Selim B.

Cevap: Sosyal sigorta sistemimizde prim iadesi düzenlemesi yok. Ancak emekli olmak için yaşı tamamlamasına rağmen sigortalılık süresini yada prim gün eksiğini veya her ikisini sağlayamayan ve bu nedenle emekli olamayanlar, yatırılan primlerin güncel karşılığını geri alabilir. Sosyal güvenlik sisteminde bu uygulamaya toptan ödeme deniliyor. Sizde emeklilik yaşınız olan 60 yaşına geldiğinizde prim ödemeleriniz emekli olmanıza yetmeyecek kadar az olursa 60 yaşına geldikten sonra toptan ödeme talep edebilir ve yatan primlerin güncel karşılığını alabilirsiniz.