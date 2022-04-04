ATV ekranlarında başlayan Hakim dizisinde yer alan karakterler yakından araştırılmaya başlandı. Diziyi takip edenler 'Yasemin Kaner gerçek hayatta kim?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yasemin Kaner karekteri kim?

Yasemin alımlı, zeki, güçlü, sıra dışı bir kadındır. Ömer Arif'in eski stajyeridir. Mesleğiyle ilgili ne varsa Ömer'den öğrenmiştir ve ona derin bir hayranlık duymaktadır. Uyarılarına kulak astığı tek kişi Ömer'dir. Yasemin'in Ömer'e olan duyguları, Aylin'in ölümüyle beraber iyice derinleşir. Ozan'ın yaptığı kazadan sonra Ömer'le daha sık görüşmeye başlar. Çünkü Ömer ondan birini savunmasını ister. Ömer'e yardım etmek isterken, yol ayrımında kalacak ve bir seçim yapması gerekecektir.

Yasemin Kaner'i kim oynuyor? Hakim Yasemin Kaner kim?

Hakim dizisinde Yasemin Kaner rolünü Ebru Özkan oynuyor.

Ebru Özkan kimdir?

Ebru Özkan Saban 18 Kasım 1978'de Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Ankara'da, ortaokul ve lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. Lise öğrenimi sonrası İstanbul'a yerleşti. Üniversite eğitimine burslu bir öğrenci olarak Bilkent Üniversitesinde başladı, daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde devam etti ve buradan mezun oldu. Tiyatro eğitimine ilkokul düzeyinde başlamış, ilk olarak Millî Piyango isimli bir oyun yazdı. Üniversite eğitimine devam ederken Gözyaşı Çetesi adlı dizide oyunculuğa başladı. Ayrıca modellik mesleğini icra ettiği bilinmektedir.

Oyunculuk kariyerinde zirveye ulaştığı proje ise Hanımın Çiftliği projesidir. Bu dizi projesinde Halide adlı karaktere hayat verdikten sonra herkesin tanıdığı bir isim hâline geldi. Daha sonra ses getiren Not Defteri adlı diziden tanındı, oyuncu bu dizide Suna karakterini canlandırmıştı. 2014-2017 yılları arasında yayımlanan Paramparça dizisinde Dilara karakterini canlandırmıştır ve dizi 3 sezon sürmüştür; kariyerinde tekrar zirveye ulaşmasını sağlayan bir projedir. 2018 yılında Şahin Tepesi adlı dizide Melek karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Hekimoğlu dizisinde İpek Tekin karakterini canlandırmıştır, dizi House MD dizisinin Türkiye uyarlamasıdır. 2020 yılında Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı İpek Tekin karakteri ile Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından en iyi kadın oyuncu ödülüne hak kazanmıştır. Ödül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından taktim edilmiştir.