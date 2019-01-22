Yasemin Adar'ın hedefi olimpiyat madalyası





NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Kadın güreşinde üst üste 3 Avrupa ve bir dünya şampiyonluğu bulunan milli sporcu Yasemin Adar, başarısını 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanarak taçlandırmayı hedefliyor.

Beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle 2011'de güreşe başlayan milli sporcu Yasemin Adar, kazandığı üç Avrupa, bir dünya şampiyonluğu ve bir dünya ikinciliğiyle Türkiye'yi gururla temsil ediyor.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2018 Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı final müsabakasında, dizinden sakatlanmasına rağmen mücadeleye devam eden Macar güreşçi Zsanett Nemeth'in sakat dizine hiç hamle yapmayan, rakibine zarar vermekten kaçınan ve bu davranışı sebebiyle Dünya Fair Play Özel Diploması'na layık görülen Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya alarak başarılarına yenisini ekleme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Ay-yıldızlı güreşçi, nisan ayında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında milli takımın Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirdiği kampta AA muhabirine açıklamalarda bulundu.





- "Hedefim Tokyo'da madalya kazanmak"





Güzel ve verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Yasemin Adar, şunları kaydetti:

"Bu yıl bizim için çok önemli. Çünkü 2019'da çok önemli 3 organizasyon var. Avrupa Şampiyonası, Avrupa Oyunları ve Dünya Şampiyonası'na çıkacağız. Bizim için Dünya Şampiyonası daha önemli. Çünkü burada ilk 6'ya giren sporcu olimpiyata gitmeye hak kazanacak. Bu zamana kadar elde ettiğim birçok başarı var. Tek hedefim kaldı, o da 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edip madalya kazanmak. 2016'da olimpiyatlara 5 sporcuyla katıldık. Gayet güzeldi ama madalya elde edemedik. Bizim için şanssızlıktı. Çünkü kadın güreşi olarak ilk defa olimpiyatlara gitmiştik. Şimdi daha tecrübeliyiz. 2020'de garanti gözüyle baktığımız olimpiyat madalyasını almayı hedefliyoruz."

Milli sporcu, 2018'de kadın güreşinde birçok ilke imza attıklarını, Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü olduklarını, Dünya Şampiyonası'nda ise Türkiye'ye 3 madalya kazandırarak bir ilki başardıklarını hatırlattı.

Kazanılan madalyalarla kadın güreşine olan ön yargının kırılmaya başladığını vurgulayan Yasemin Adar, şöyle konuştu:

"Birçok ilde kadın güreş kulüpleri kurulmaya başladı. Birçok şeye öncü olduk, bunun da farkındayız. Biz kadın güreşi olarak ilkleri yaşattığımız için toplumumuzda kadın güreşi bilinir hale geldi. Ancak bu, bizim için yeterli değil. Biz artık tüm Türkiye bizi duysun, bilsin ve görsün istiyoruz. Bunun için çabalıyoruz. Minderde yeri geliyor gözyaşı döküyoruz. Birçok sakatlık, olumsuzluk yaşıyoruz ama bunların hepsi bayrağımız için. Bayrağımızı alıp minderde koştuğumuz zaman bütün acılarımızı unutuyoruz. Biz istiyoruz ki sosyal medyada, haberlerde, gazetelerde futboldan daha çok biraz da kadın güreşi konuşulsun."

Yasemin Adar, sponsorluk ve maddi konularda sıkıntılar çektiklerine dikkati çekerek, iş insanları ve sporseverlerden kadın güreşine destek vermelerini istedi.