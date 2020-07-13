YASED Başkanı Sargın: "Güçlü demokrasi, Türkiye'nin vazgeçilmezi ve teminatıdır"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, "15 Temmuz’da Türk halkı demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığını en açık şekilde ortaya koymuştur. Güçlü demokrasi, her alanda güçlü bir Türkiye’nin vazgeçilmezi ve teminatıdır." ifadelerini kullandı.



YASED Başkanı Sargın, yaptığı yazılı açıklamasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dört yıl önce Türk halkının demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığını en açık şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Sargın, "Hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi korumak adına canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye’nin istikrarını hedef alan çok boyutlu etkilerine dikkati çeken Sargın, şunları kaydetti:

"15 Temmuz’da Türk halkı demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığını en açık şekilde ortaya koymuştur. Güçlü demokrasi, her alanda güçlü bir Türkiye’nin vazgeçilmezi ve teminatıdır. Önümüzdeki dönemde ekonomimiz, iş ve yatırım ortamımız ve uluslararası rekabetçiliğimizde hedeflerimize ulaşmamızın yolu da güçlü demokrasiden geçmektedir. YASED olarak, ülkemizin bu hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."