Yaşar Okuyan öldü mü? Entübe edilmişti... Ailesinden "öldü" iddialarına açıklama

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan 74 yaşında hayatını kaybettiği iddia edildi. Ailesi bu iddiayı yalanladı.

Eski Bakan Okuyan, iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Okuyan’ın kızı Ülkü Okuyan yaptığı açıklamada babasının durumunun kritik olduğunu duyurmuştu.

Ülkü Okuyan, "Babam Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde, dün sabah geçirdiği iç kanama sonrası müdahale edilerek yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmiştir. Durumu maalesef kritik olup, sağlığı ile ilgili gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşacağız" açıklamasını yapmıştı.

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Bu açıklamadan saatler sonra Yaşar Okuyan’ın vefat ettiği iddia edildi.

Ancak Okuyan'ın ailesi sosyal medyadan bir açıklama yaparak vefat haberini yalanladı.

İşte o açıklama:

YAŞAR OKUYAN KİMDİR

Yaşar Okuyan, 28 Ağustos 1950 yılında Aslen Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy'den Yalova'nın Elmalık köyüne yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak doğdu.

MHP, ANAP, DYP, HYP ve CHP dahil olmak üzere dokuz farklı partide siyaset yaptı. 1995-2002 yılları arasında Yalova milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü.

İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun olan Yaşar Okuyan, 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabirlik, foto muhabirlik, köşe yazarlığı, istihbarat müdürlüğü yaptı ve sürekli basın kartı almaya hak kazandı.

Bir dönem İmbat Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

Yaşar Okuyan, evli ve üç çocuk babasıdır. 1980 öncesinde MHP'de siyaset yaptığı dönemde, kardeşi Arif Okuyan TKP üyesiydi ve parti organlarından Ürün dergisinin sahibiydi.