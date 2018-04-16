Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, MHP’nin oylarının yüzde 3.8 ila yüzde 6 arasında olduğunu iddia ederek, MHP lideri Bahçeli’ye seslendi.16 Nisan 2018 Pazartesi 11:54
Bir TV kanalında MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında konuşan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, çok ser ifadelr kullandı. MHP'nin barajı geçemeyeceğini iddia eden Okuyan, Devlet Bahçeli'nin barajı geçmesi halinde Tandoğan meydanında anıracağını söyledi.
Okuyan "Bahçeli milliyetçi değildir. Devlet Bahçeli Türk milliyetçisi değildir, ömrünün hiçbir döneminde de olmamıştır. Devlet Bahçeli görevlidir, görevini yerine getiriyor, başka görevleri de var. Kendi şahsi geleceğinin hesabındadır. Çünkü bütün araştırma şirketleri MHP’nin kendi başına oyunu 3.8 ile 6.1 arasında gösteriyor. Devlet Bahçeli’ye söylüyorum, babayiğit adamsan, sıkıyorsa paçan gir de seçime tek başına göreyim seni. Devlet Bahçeli tek başına seçime girsin, barajı geçsin, Tandoğan meydana gidip anırmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir. Hadi anırtın lan beni, hadi, yiyorsa paçanız." ifadelerini kullandı.
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Ömer Genç21 dk önce Havlayabilirsin istersen Yalova Kaymakamı... meltemb411 sa önce siz önce yüzde 1 oy oranını geçinde ondan sonra anırırsın ali sert1 sa önce böyle gaza getirip büyük koalisyonu ucuz numaralarla bozamazsınız.yani bahçeli ve chpkkiyi koalisyonunun degermenine böyle su taşıyamazsın.boşa yırtınma.yüzde 60 ile geliyor bu birliktelik. Yiğido1 sa önce Hayatın boyunca anırdın be adam. eymen2 sa önce Sen zaten normalde anırıyorsun.Bahçeli barajı geçince KONUSACAĞIM desen daha dikkat çekici olur. Ruhi 2 sa önce Cok iyidi ya haha Esek basi da kemal olur Ben bilmem 2 sa önce Yıllardır aynı şeyi yapıyor Ulusalcı kanallarından mt2 sa önce Sözüne kıymet verilecek bir adam değil bu. Ne demiş Yaşar? Anıracakmış... memlekete anıran değil fikir üreten ve iş yapan adaletli insanlar lazım.Siz de "adam gibi konuşan ve efendi olan insanları" haberleştirseniz iyi olur EY AKİT. irfanbalcı2 sa önce başka bir şey söyle Gariban vatandaş2 sa önce Aaaa herife bak yavvv..EŞŞŞŞŞŞEK GİBİ ANIRMIŞŞŞŞŞ !!!!!