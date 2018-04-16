Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...

Bir TV kanalında MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında konuşan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, çok ser ifadelr kullandı. MHP'nin barajı geçemeyeceğini iddia eden Okuyan, Devlet Bahçeli'nin barajı geçmesi halinde Tandoğan meydanında anıracağını söyledi.

Okuyan "Bahçeli milliyetçi değildir. Devlet Bahçeli Türk milliyetçisi değildir, ömrünün hiçbir döneminde de olmamıştır. Devlet Bahçeli görevlidir, görevini yerine getiriyor, başka görevleri de var. Kendi şahsi geleceğinin hesabındadır. Çünkü bütün araştırma şirketleri MHP’nin kendi başına oyunu 3.8 ile 6.1 arasında gösteriyor. Devlet Bahçeli’ye söylüyorum, babayiğit adamsan, sıkıyorsa paçan gir de seçime tek başına göreyim seni. Devlet Bahçeli tek başına seçime girsin, barajı geçsin, Tandoğan meydana gidip anırmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir. Hadi anırtın lan beni, hadi, yiyorsa paçanız." ifadelerini kullandı.