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Yaşar Güler'in koruması itiraf etti: ByLock dışında o tekniği de kullandılar

FETÖ üyesi olduğunu kabul ederek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı ve yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruması eski yüzbaşı Burak Akın ifadesinde örgütün yeni mesajlaşma tekniğini itiraf etti.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:31
Yaşar Güler'in koruması itiraf etti: ByLock dışında o tekniği de kullandılar

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Burak Akın, Fuat Söylemez, Ayşe Söylemez, Mustafa Çopuroğlu ve Hüseyin Çetinkaya ile avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, önceki celsede sanıkların verdiği örgüt üyelerinin isimlerine ilişkin yapılan araştırma sonuçlarının dava dosyasına kazandırıldığını belirterek, buna ilişkin sanık ve avukatların beyanlarını aldı.

İlk savunmasına kısa bir ekleme yapacağını belirten sanık eski yüzbaşı Akın, "Kerem" kod isimli örgüt yöneticisinin kendisiyle irtibat sağlamak, örgütsel toplantıların yapılacağı yer ve zaman bilgisini iletmek için Twitter üzerinden iletişim kurmak istediğini dile getirdi. Akın, FETÖ üyelerinin kriptolu haberleşme programı ByLock ve ankesörlü telefon dışında örgütsel irtibat sağlamak için sosyal medyayı kullanmış olabileceğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Kerem kod adlı şahıs bana sohbetlerin yer ve zamanını bildirmek için bir Twitter hesabı açmamı, buradan bilgilendirme yapacağını söyledi. Twitter'dan kendisinin aralarında bulunduğu bin kişiyi takip etmemi istedi. Bana 'Ben de bin kişiyi takip edeceğim, ben orada şifreli olarak yazacağım' demişti. ByLock ve ankesörlü telefon dışında böyle bir iletişim tekniğini kullanmış olabilirler, bunu mahkemenin dikkatine sunuyorum."

Diğer sanık ve avukatların beyanlarının alınmasının ardından duruşma ertelendi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:31
  1. Ankara
  2. Yaşar Güler
  3. Koruma
  4. Burak Akın
  5. İtiraf

YORUM YAZ

  • zülfikar Hayberzülfikar Hayber43 dk önce
    sulandırma itirafı yani tweter ve whatsapta kullanıldı vb bylockun bir özelliği yok noktasına olayı taşımak için bir hamle tüm sosyal medya kullanıcılarını göz altına alalım der gibi bir şey
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