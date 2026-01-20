  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
7 aylık bebek donarak şehit oldu! Beyaz Saray'ın doğu kanadında bulunan sığınak "gelişen tehditlere" karşı yenilendi Korku bacayı sardı! Şimdi uçaklar ve helikopterler düşünsün: İETT otobüsleri uçmaya da başladı Dünya artık daha tehlikeli bir yer! Haydut Trump ile 1 yılın kronolojisi Bir adım daha ileriye gitti! Trump'ten dünyayı şok eden Grönland paylaşımı Sözcü ve Cumhuriyet’te Bilal Erdoğan rahatsızlığı Kendi vatandaşları bile inanmıyor ABD Epstein skandalında çuvalladı PKK'nın Suriye'deki hezimetini sindiremediler: DEM Parti 6–8 Ekim senaryosunu mu tekrarlıyor? Suriye’de uzlaştılar, Grönland’da koptular: İşte Macron’un Trump’a attığı o mesaj Teröristbaşından Türkiye’ye suçlama, SDG’ye taktik! Suriye’de Türk askerleri de kılık değiştirip operasyonlara katıldı
Kültür - Sanat Yaşar Değirmenci’den yeni kitap: Modern Dünyada Müslüman Kalmak
Kültür - Sanat

Yaşar Değirmenci’den yeni kitap: Modern Dünyada Müslüman Kalmak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yaşar Değirmenci’den yeni kitap: Modern Dünyada Müslüman Kalmak

Yazarımız Yaşar Değirmenci’nin yeni kitabı “Modern Dünyada Müslüman Kalmak”, Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık (KDY) etiketiyle okurla buluştu.

Araştırmacı-yazar Yaşar Değirmenci, “Modern Dünyada Müslüman Kalmak” adlı yeni kitabını okurların ilgisine sundu. Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık (KDY) aracılığıyla yayımlanan eser, raflarda yerini alırken, Değirmenci’nin yeni çalışması kısa sürede dikkat çeken kitaplar arasına girdi.

 

Modern Dünyada Müslüman Kalmak kitabının tanıtım bülteninde yer alan ifadeler şöyle:

Hayatı kolaylaştırmak, yükü hafifletmek zorundayız. Bunun yolu ise sadelik ve tevazudur. Tevazu, kanaat, sabır ve şükürle örülmüş bir hayat… Dünya yük değil, imtihandır; ne sırtımızda taşınacak, ne de bütünüyle terk edilecek.

Çünkü özgürlük, nefsin değil, Rabbin emrine boyun eğmekle başlar. Hevaya kul olan, şeytana esirdir.

 

Sade hayat; fazlalıklardan arınmış, anlamla dolmuş hayattır. Zihnimizi yoran bilgi yığınları, ruhumuzu dağıtan kalabalıklar, hedefimizi şaşırtan karmaşalar… Tüketimin zincirinden sıyrılıp, kulluğun hürriyetine ermeliyiz.

Kendimize dönmeli, fıtratın sesini duymalıyız. Peygamber’i tanımalı, ölçüyü O’ndan almalıyız. Resûl’ün yolu bellidir: Denge, hikmet ve yönünü ahirete çevirmiş bir basiret.

 

Şimdi ses verme vaktidir, çünkü yarın susacak dilimiz, konuşacak ellerimiz. Her şeyin kaydedildiği o günde hiçbir hakikat unutulmayacak.

O gün gelmeden, yanlışı görelim, gösterelim, düzeltelim.

Zira bu gidiş, O’na doğrudur…

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23