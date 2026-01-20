Yaşar Değirmenci’den yeni kitap: Modern Dünyada Müslüman Kalmak

Araştırmacı-yazar Yaşar Değirmenci, “Modern Dünyada Müslüman Kalmak” adlı yeni kitabını okurların ilgisine sundu. Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık (KDY) aracılığıyla yayımlanan eser, raflarda yerini alırken, Değirmenci’nin yeni çalışması kısa sürede dikkat çeken kitaplar arasına girdi.

Modern Dünyada Müslüman Kalmak kitabının tanıtım bülteninde yer alan ifadeler şöyle:

Hayatı kolaylaştırmak, yükü hafifletmek zorundayız. Bunun yolu ise sadelik ve tevazudur. Tevazu, kanaat, sabır ve şükürle örülmüş bir hayat… Dünya yük değil, imtihandır; ne sırtımızda taşınacak, ne de bütünüyle terk edilecek.

Çünkü özgürlük, nefsin değil, Rabbin emrine boyun eğmekle başlar. Hevaya kul olan, şeytana esirdir.

Sade hayat; fazlalıklardan arınmış, anlamla dolmuş hayattır. Zihnimizi yoran bilgi yığınları, ruhumuzu dağıtan kalabalıklar, hedefimizi şaşırtan karmaşalar… Tüketimin zincirinden sıyrılıp, kulluğun hürriyetine ermeliyiz.

Kendimize dönmeli, fıtratın sesini duymalıyız. Peygamber’i tanımalı, ölçüyü O’ndan almalıyız. Resûl’ün yolu bellidir: Denge, hikmet ve yönünü ahirete çevirmiş bir basiret.

Şimdi ses verme vaktidir, çünkü yarın susacak dilimiz, konuşacak ellerimiz. Her şeyin kaydedildiği o günde hiçbir hakikat unutulmayacak.

O gün gelmeden, yanlışı görelim, gösterelim, düzeltelim.

Zira bu gidiş, O’na doğrudur…