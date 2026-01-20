Tam bir şifa deposu: Kıymetini kimse bilmiyor ama kaşık kaşık yiyince tansiyonu düzenliyor!

Vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olan pırasa, karaciğer ve böbreklerin sağlıklı çalışmasına destek verir. Özellikle haşlanarak veya çiğ şekilde salatalarda tüketildiğinde detoks etkisi yaratır. Pırasada bulunan lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar, göz hücrelerini koruyarak yaşa bağlı görme kaybının önüne geçebilir. Göz yorgunluğu yaşayanlar için destekleyici bir besindir. Uzmanlar, kış mevsiminin çokça tüketilen sebzelerinden olan pırasanın sağlık açısından faydalı olduğunu belirtiyor. Pırasanın faydaları hakkında bilgi veren Diyetisyen Şebnem Kandıralı, özellikle tansiyon hastalarının sık tüketmesi gerektiğini kaydetti. Kandıralı, pırasa ile ilgili şu bilgileri verdi: "100 gram pırasa 83 gram su, 1.5 g protein, 14 gram karbonhidrat ve çok az miktar yağ içerir. 1/2 su bardağı 17 kaloridir. A vitamini, B6, folat, C vitamin, K vitamini, demir, magnezyum ve manganez gibi birçok vitamin ve besin öğesi içerir. C vitamini yara iyileşmesi ve kollajen üretimi, B6 yeterli enerji üretimi, K vitamini kan pıhtılaşması ve kemik ile bağ dokuların metabolizması, demir hemoglobin üretiminde, manganez vücuttaki birçok reaksiyon için koenzim olarak kullanılır. Pırasadaki polifenoller güçlü antioksidanlar olarak bilinir, kronik hastalıklar ve yaşlanmaya yol açan serbest radikallerle savaşır.