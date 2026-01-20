Tam bir şifa deposu: Kıymetini kimse bilmiyor ama kaşık kaşık yiyince tansiyonu düzenliyor!

Yüksek kolesterol: Anti kolesterol ve anti atherosklerotik faaliyet gösterir. Bağırsakta kolesterol emilimini ve kanda LDL kolesterol oksidasyonunu azaltır. Bu sayede atherosklerotik (damar sertliği) plakların oluşumu engellenir. Pırasa önemli miktarlarda kaempferol adlı flavonoidi içerir, bu bileşik kan damarlarını serbest radikallere veya reaktif oksijen türlerine karşı korur. Kaempferol vücutta aynı zamanda nitrik oksidi arttırır. Nitrik oksit doğal bir dilatör ve kan damarlarını gevşetici özellik gösterir bu sayede kan damarları dinlenir ve hipertansiyon riski azalır. İçeriğindeki demir ve folik asit sayesinde, özellikle demir eksikliği anemisine karşı fayda sağlar. Düzenli olarak tüketildiğinde kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekler. K vitamini bakımından zengin bir sebzedir. K vitamini, kemik yoğunluğunun korunmasında önemli rol oynar ve kemik erimesine karşı koruyucu etki sağlar. Zeytinyağlı: Limonla tatlandırılmış klasik zeytinyağlı pırasa yemeği, en yaygın ve sağlıklı tüketim şeklidir. Çorba: Soğan, havuç ve patatesle birlikte yapılan pırasa çorbası hem besleyici hem doyurucudur. Salata: İnce doğranıp haşlanarak yoğurtlu ya da limonlu soslarla salata haline getirilebilir. Kıymalı yemek: Kıymalı ya da pirinçli pırasa yemeği, özellikle ana öğünler için ideal bir alternatiftir. Besin değeri oldukça yüksek, kalorisi ise düşük olan pırasa; bağışıklık sisteminden sindirime, kalp sağlığından kansızlığa kadar pek çok alanda vücuda katkı sağlar. Sade görüntüsünün ardında güçlü bir içerik barındıran bu sebzeyi mutfaklarınızdan eksik etmemenizde fayda var.