Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Tam bir şifa deposu: Kıymetini kimse bilmiyor ama kaşık kaşık yiyince tansiyonu düzenliyor!
Giriş Tarihi:

Tam bir şifa deposu: Kıymetini kimse bilmiyor ama kaşık kaşık yiyince tansiyonu düzenliyor!

Market raflarında göz ardı edilenama aslında tam bir şifa deposu olan bir sebze var. Doğru şekilde hazırlandığında pırasanın anemi, kanser, sindirim yolları hastalıkları, solumun yolları hastalıkları, yüksek kolesterol gibi çok sayıda rahatsızlığa da iyi geldiğini vurguladı.

#1
Foto - Tam bir şifa deposu: Kıymetini kimse bilmiyor ama kaşık kaşık yiyince tansiyonu düzenliyor!

Kış aylarının vazgeçilmez sebzelerinden biri olan pırasa, sofralarda genellikle zeytinyağlısıyla yer alsa da, sağlık açısından da oldukça kıymetli bir sebzedir. Soğangiller ailesine ait olan pırasa, hem lezzeti hem de içeriğindeki vitamin ve minerallerle adeta bir şifa deposudur. Üstelik düşük kalorili olması sayesinde diyet listelerinin de gözdesidir.

#2
Foto - Tam bir şifa deposu: Kıymetini kimse bilmiyor ama kaşık kaşık yiyince tansiyonu düzenliyor!

Peki bu mütevazı sebze vücuda nasıl katkılar sağlıyor? İşte pırasanın başlıca faydaları! Pırasa, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Kabızlık problemi yaşayanlar için doğal bir çözüm olabilir. Aynı zamanda mideyi rahatlatır, bağırsak hareketlerini destekler. İçerdiği folik asit, potasyum ve antioksidanlar, kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratır. Kolesterolü dengeler, tansiyonu düzenlemeye yardımcı olur ve damarları koruyarak kalp-damar hastalıkları riskini azaltır. Kıymetini kimse bilmiyor ama haşlayıp kaşık kaşık yiyince tansiyonu dengeliyor! Bağırsakları motor gibi çalıştırıp kemikleri betona çeviriyor! Pırasada bulunan C vitamini, demir ve manganez, vücudun hastalıklara karşı direncini artırır. Özellikle soğuk havalarda gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu bir etki gösterir.

#3
Foto - Tam bir şifa deposu: Kıymetini kimse bilmiyor ama kaşık kaşık yiyince tansiyonu düzenliyor!

Vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olan pırasa, karaciğer ve böbreklerin sağlıklı çalışmasına destek verir. Özellikle haşlanarak veya çiğ şekilde salatalarda tüketildiğinde detoks etkisi yaratır. Pırasada bulunan lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar, göz hücrelerini koruyarak yaşa bağlı görme kaybının önüne geçebilir. Göz yorgunluğu yaşayanlar için destekleyici bir besindir. Uzmanlar, kış mevsiminin çokça tüketilen sebzelerinden olan pırasanın sağlık açısından faydalı olduğunu belirtiyor. Pırasanın faydaları hakkında bilgi veren Diyetisyen Şebnem Kandıralı, özellikle tansiyon hastalarının sık tüketmesi gerektiğini kaydetti. Kandıralı, pırasa ile ilgili şu bilgileri verdi: "100 gram pırasa 83 gram su, 1.5 g protein, 14 gram karbonhidrat ve çok az miktar yağ içerir. 1/2 su bardağı 17 kaloridir. A vitamini, B6, folat, C vitamin, K vitamini, demir, magnezyum ve manganez gibi birçok vitamin ve besin öğesi içerir. C vitamini yara iyileşmesi ve kollajen üretimi, B6 yeterli enerji üretimi, K vitamini kan pıhtılaşması ve kemik ile bağ dokuların metabolizması, demir hemoglobin üretiminde, manganez vücuttaki birçok reaksiyon için koenzim olarak kullanılır. Pırasadaki polifenoller güçlü antioksidanlar olarak bilinir, kronik hastalıklar ve yaşlanmaya yol açan serbest radikallerle savaşır.

#4
Foto - Tam bir şifa deposu: Kıymetini kimse bilmiyor ama kaşık kaşık yiyince tansiyonu düzenliyor!

Yüksek kolesterol: Anti kolesterol ve anti atherosklerotik faaliyet gösterir. Bağırsakta kolesterol emilimini ve kanda LDL kolesterol oksidasyonunu azaltır. Bu sayede atherosklerotik (damar sertliği) plakların oluşumu engellenir. Pırasa önemli miktarlarda kaempferol adlı flavonoidi içerir, bu bileşik kan damarlarını serbest radikallere veya reaktif oksijen türlerine karşı korur. Kaempferol vücutta aynı zamanda nitrik oksidi arttırır. Nitrik oksit doğal bir dilatör ve kan damarlarını gevşetici özellik gösterir bu sayede kan damarları dinlenir ve hipertansiyon riski azalır. İçeriğindeki demir ve folik asit sayesinde, özellikle demir eksikliği anemisine karşı fayda sağlar. Düzenli olarak tüketildiğinde kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekler. K vitamini bakımından zengin bir sebzedir. K vitamini, kemik yoğunluğunun korunmasında önemli rol oynar ve kemik erimesine karşı koruyucu etki sağlar. Zeytinyağlı: Limonla tatlandırılmış klasik zeytinyağlı pırasa yemeği, en yaygın ve sağlıklı tüketim şeklidir. Çorba: Soğan, havuç ve patatesle birlikte yapılan pırasa çorbası hem besleyici hem doyurucudur. Salata: İnce doğranıp haşlanarak yoğurtlu ya da limonlu soslarla salata haline getirilebilir. Kıymalı yemek: Kıymalı ya da pirinçli pırasa yemeği, özellikle ana öğünler için ideal bir alternatiftir. Besin değeri oldukça yüksek, kalorisi ise düşük olan pırasa; bağışıklık sisteminden sindirime, kalp sağlığından kansızlığa kadar pek çok alanda vücuda katkı sağlar. Sade görüntüsünün ardında güçlü bir içerik barındıran bu sebzeyi mutfaklarınızdan eksik etmemenizde fayda var.

