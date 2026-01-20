  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çelik tencelerin tekrar yepyeni görünmesini nasıl sağlarım? Paslanmaz çelik temizlenmesinde bunu yap Edirne’de şaşırtan görüntü! “Göl Baba” buz kesti Tam bir şifa deposu: Kıymetini kimse bilmiyor ama kaşık kaşık yiyince tansiyonu düzenliyor! Baraj doluluk oranı ne durumda? Türkiye'nin kuraklık haritası... 8 Ocak'ta yüzde 18'lere kadar düştü Ardan Zentürk Türkiye'ye Rusya üzerinden kurulacak tuzağı açıkladı Terör örgütü YPG/SDG, DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakılmıştı! Şeddadi'deki hapishane görüntülendi Türkiye'ye ambargo uygulayıp vermiyorlardı! HAVELSAN yine yaptı yapacağını
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Edirne’de şaşırtan görüntü! "Göl Baba" buz kesti
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Edirne’de şaşırtan görüntü! “Göl Baba” buz kesti

Edirne’de hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesiyle birlikte halk arasında 'Göl Baba' olarak bilinen göletin yüzeyi buzla kaplandı.

#1
Foto - Edirne’de şaşırtan görüntü! "Göl Baba" buz kesti

Soğuk hava Edirne’de gece boyunca etkisini artırdı, sabah saatlerinde ise kentte alışılmadık görüntüler ortaya çıktı.

#2
Foto - Edirne’de şaşırtan görüntü! "Göl Baba" buz kesti

Sıcaklıkların en düşük eksi 1, en yüksek eksi 8 derece hissedildiği kentte, merkeze bağlı Büyükdöllük ve Değirmenyeni köyleri arasında bulunan, halkın ‘Göl Baba’ olarak adlandırdığı göletin yüzeyi buzla kaplandı.

#3
Foto - Edirne’de şaşırtan görüntü! "Göl Baba" buz kesti

Sabah saatlerinde gölete gelenler, manzara karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirtti. Bazı balıkçı kayıkları da buz tutan su yüzeyinde mahsur kaldı. Öte yandan, Tunca Nehri’nin Değirmenyeni köyünden geçen kısmında da su yüzeyinin buz tuttuğu görüldü.

#4
Foto - Edirne’de şaşırtan görüntü! "Göl Baba" buz kesti

Değirmenyeni köyünde yaşayan İsmail Özel, gölün uzun süredir bu şekilde buz tutmadığını belirterek, "Her yıl bu şekilde olmuyor. Bu sene hava şartları biraz daha sert geçtiği için buz tuttu. Bu donun zamanında olması ürün için de iyi. Mahsule iyi gelecek. Aylak zamanlarımızda gelip biz de buradan göl manzarasını izliyoruz. Dışarıdan da gelip bu manzarayı izleyen oluyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
YPG gibi o da darmadağın oldu: Çuvallama uzmanı Hüsnü yine fena çuvalladı!
Gündem

YPG gibi o da darmadağın oldu: Çuvallama uzmanı Hüsnü yine fena çuvalladı!

2011 yılında "Suriye'de kesinlikle bir iç savaş çıkmaz, rahat olun" diyerek fena şekilde çuvallayan sözde Orta Doğu ve Suriye Uzmanı Hüsnü M..
Ankaralı çocuklar suyuna sahip çıktı! Miniklerden Mansur Yavaş’a adeta ders
Eğitim

Ankaralı çocuklar suyuna sahip çıktı! Miniklerden Mansur Yavaş’a adeta ders

Ankara’da okul öncesi eğitim gören minik öğrenciler, susuzluğun önüne geçmek için hayata geçirdikleri projeyle büyüklere, özellikle de başke..
Yeniden Refah Partisi'nden Suriye açıklaması
Gündem

Yeniden Refah Partisi'nden Suriye açıklaması

Açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “Suriye'de dün varılan mutabakatı olumlu bir seyir olarak de..
Rezalet cezasız kalmadı! İçki masasında Sela okutan MHP’liye anında ihraç
Gündem

Rezalet cezasız kalmadı! İçki masasında Sela okutan MHP’liye anında ihraç

Burdur'da alkol masasında sela okumasına ilişkin Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken selayı okutan MHP Burdur..
Dışişleri'nde sıcak saatler! Bakan Hakan Fidan tebliğ etti
Gündem

Dışişleri'nde sıcak saatler! Bakan Hakan Fidan tebliğ etti

Dışişleri Bakanlığından sıcak saatler yaşanıyor. Bakan Hakan Fidan, bazı büyükelçilik ve daimi temsilcilikler için yeni görevleri tebliğ ett..
Zeydan’ın etrafındaki CHP, İP, SP, DEVA, GP nerelere kayboldu?
Gündem

Zeydan’ın etrafındaki CHP, İP, SP, DEVA, GP nerelere kayboldu?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Zeydan’ın etrafındaki CHP, İP, SP, DEVA, GP nerelere kayboldu?" başlıklı yazısı.....
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23