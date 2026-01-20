Bu nasıl Barış Kurulu? Gazze tüzüğünde ‘Gazze’ yok!

ABD Başkanı Donald Trump'ın kurulduğunu ilan ettiği Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na ait tüzükte İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin ikinci aşamasının başlatılmasıyla doğrudan bağlantısına rağmen Gazze Şeridi'ne hiçbir atıf yapılmaması dikkati çekiyor.

The Times of Israel tarafından servis edilen tüzük metni, Kurulun misyonunu, üyelik kriterlerini, yönetim yapısını ve mali-hukuki çerçevesini ayrıntılı biçimde ortaya koyuyor.

Beyaz Saray'dan 16 Ocak'ta yapılan açıklamada "Barış Kurulu"nun yapısına ilişkin bazı unsurlar duyurularak, Kurulun başkanlığını Trump’ın üstleneceği bildirilmişti.

Açıklamada, üye ülkelerin tam listesi yer almazken, birçok ülke lideri Trump'tan katılım daveti aldıklarını kamuoyuna açıkladı.

ABD Başkanı Trump'ın başkanlığında kurulan "Barış Kurulu" tüzüğünün tam metni şu şekilde:

Giriş

Kalıcı barışın, pratik bilgelik, uygulanabilir çözümler ve defalarca başarısız olmuş yaklaşımları ve kurumları terk etme cesareti gerektirdiğini ilan ediyoruz. Kalıcı barışın, halkların kendi geleceklerinin sorumluluğunu üstlenmeleri ve bu doğrultuda güçlendirilmeleriyle mümkün olacağını kabul ediyoruz. Barışın uzun süredir sağlanamadığı bölgelerde, kalıcı istikrarın ancak ortak yükümlülükler ve taahhütlere dayalı sürdürülebilir ve etkili ortaklıklarla tesis edilebileceğini teyit ediyoruz. Pek çok barış inşa yaklaşımının, krizleri aşmak yerine bağımlılığı ve süreklileşmiş kırılganlıkları beslemesinden üzüntü duyuyoruz. Daha esnek ve daha etkili bir uluslararası barış inşası mekanizmasına duyulan ihtiyacı vurguluyoruz.

Bu doğrultuda, pratik işbirliği ve etkili eylem iradesine sahip devletlerden oluşan bir koalisyon kurma kararlılığıyla taraflar, Barış Kurulu Şartnamesi'ni kabul eder.

Madde 1 – Misyon

Bölüm I: Amaçlar ve görevler

Barış Kurulu, çatışmalardan etkilenen veya çatışma tehdidi altında bulunan bölgelerde istikrarı teşvik etmeyi, hukuka dayalı ve iyi yönetişimi yeniden tesis etmeyi ve kalıcı barışı sağlamayı amaçlayan uluslararası bir kuruluş olarak tanımlanır.

Kurul, uluslararası hukuka uygun biçimde ve bu Şartname'de tanındığı çerçevede, barış arayışındaki devletler ve toplumlar için geçerli en iyi uygulamaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması dahil olmak üzere barış inşası faaliyetlerinde bulunur.

Bölüm II – Üyelik

Madde 2.1 – Üye Devletler

Barış Kurulu üyeliği, Başkan tarafından katılım daveti gönderilen devletlerle sınırlıdır. Bir devletin bu Şartname'yi kabul ettiğini bildirmesinin ardından üyelik derhal yürürlüğe girer.

Madde 2.2 – Üye devletlerin sorumlulukları

(a) Her üye devlet, Barış Kurulu'nda devlet veya hükümet başkanı düzeyinde temsil edilir.

(b) Üye devletler, kendi iç hukuk düzenlemelerine uygun biçimde Kurul faaliyetlerini destekler. Bu Şartname'nin hiçbir hükmü, üye devletlerin rızası olmaksızın topraklarında yargı yetkisi kurulması veya belirli barış inşası görevlerine zorunlu katılım anlamına gelmez.

(c) Üyelik süresi en fazla üç yıldır ve Başkan tarafından yenilenebilir. Ancak Şartname'nin yürürlüğe girdiği ilk yıl içinde Kurula 1 milyar doların üzerinde mali katkı sağlayan devletler için bu süre sınırlaması uygulanmaz.

Madde 2.3 – Üyeliğin sona ermesi

Üyelik şu hallerde sona erer:

Üç yıllık sürenin dolması ve yenilenmemesi,

Üye devletin çekilme bildirimi,

Başkanın, üye devletlerin üçte iki çoğunluğunun vetosuna tabi olmak üzere ihraç kararı,

Kurulun feshi.

Madde 2.4 – Çekilme

Her üye devlet, Kurul Başkanı'na yazılı bildirimde bulunarak kuruldan derhal çekilebilir.

Bölüm III – Yönetişim

Madde 3.1 – Barış Kurulu

Barış Kurulu üye devletlerden oluşur. Kurul; bütçe onayı, alt organların kurulması, üst düzey yöneticilerin atanması, uluslararası anlaşmaların kabulü ve yeni barış inşası girişimlerinin izlenmesi gibi temel politika kararlarında oylama yapar

Kurul yılda en az bir kez toplanır. Her üye devletin bir oyu vardır. Kararlar, oy kullanan üyelerin çoğunluğuyla alınır ve Başkanın onayına tabidir. Eşitlik halinde Başkan ayrıca belirleyici oy kullanır.

Başkan, gerekli gördüğü şartlarda bölgesel örgütleri kurul çalışmalarına davet edebilir.

Madde 3.2 – Başkan

(a) Donald Trump, Barış Kurulu'nun ilk Başkanı ve ayrıca ABD'nin ilk temsilcisi olarak, yalnızca Bölüm 3 hükümlerine uygun biçimde görev yapacaktır.

(b) Başkan, Barış Kurulu'nun misyonunun yerine getirilmesi için gerekli veya uygun gördüğü durumlarda alt kuruluşlar kurma, değiştirme veya feshetme konusunda münhasır yetkiye sahiptir.

Madde 3.3 – Halefiyet ve yerine geçme

Başkan, her zaman başkanlık görevine bir halef atayacaktır. Başkan, yalnızca gönüllü istifa veya görev yapamayacak duruma gelmesi halinde, Yürütme Kurulu'nun oy birliğiyle vereceği onayla görevden ayrılabilir. Bu durumda atanan halef derhal başkanlık görevini üstlenecek ve başkanın tüm yetki ve sorumluluklarını kullanacaktır.

Madde 3.4 – Alt Komiteler

Başkan, gerekli veya uygun gördüğünde alt komiteler kurabilir; her alt komitenin yetki alanını, yapısını ve çalışma usullerini belirler.

Bölüm 4 – Yürütme Kurulu

Madde 4.1 – Yürütme Kurulu'nun Bileşimi ve Temsili

(a) Başkan, uluslararası düzeyde saygın liderlerden oluşan Yürütme Kurulu'nu belirler.

(b) Yürütme Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Başkan, üyelikleri kendi takdirine bağlı olarak sona erdirebilir veya yenileyebilir.

(c) Yürütme Kurulu'na, Başkan tarafından aday gösterilen ve Kurul üyelerinin çoğunluk oyuyla onaylanan bir Baş Yönetici başkanlık eder.

(d) Baş Yönetici, kuruluşun ilk üç ayında iki haftada bir, sonrasında aylık olarak Yürütme Kurulu'nu toplar; ayrıca gerekli gördüğünde olağanüstü toplantılar düzenleyebilir.

(e) Yürütme Kurulu kararları, Baş Yönetici dahil mevcut ve oy kullanan üyelerin çoğunluğuyla alınır. Bu kararlar, Başkanın daha sonra veto etme yetkisi saklı kalmak kaydıyla derhal yürürlüğe girer.

(f) Yürütme Kurulu kendi iç usul kurallarını belirler.

Bölüm 5 – Mali Hükümler

Madde 5.1 – Giderler

Barış Kurulu'nun giderleri; üye devletlerden, diğer devletlerden, kuruluşlardan veya diğer kaynaklardan sağlanan gönüllü katkılarla karşılanır.

Madde 5.2 – Hesaplar

Barış Kurulu, misyonunu yerine getirmek amacıyla gerekli görüldüğünde hesaplar oluşturabilir. Yürütme Kurulu, bütçelerin, mali hesapların ve ödemelerin bütünlüğünü sağlamak için gerekli denetim ve izleme mekanizmalarını kurabilir.

Bölüm 6 – Hukuki Statü

Madde 6

(a) Barış Kurulu ve alt organları, görevlerini yerine getirmek için gerekli uluslararası hukuki kişiliğe ve hukuki ehliyete sahiptir. Bu kapsam; sözleşme yapma, taşınır ve taşınmaz edinme, dava açma, banka hesabı açma, fon kabul etme ve harcama ile personel istihdam etme yetkilerini içerir.

(b) Barış Kurulu, görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli ayrıcalık ve dokunulmazlıkları, faaliyet gösterdiği devletlerle yapılacak anlaşmalar veya bu devletlerin iç hukuk düzenlemeleri yoluyla temin eder. Başkan, bu tür anlaşmaları müzakere etme ve sonuçlandırma yetkisini ilgili yetkililere devredebilir.

Bölüm 7 – Yorum ve anlaşmazlıkların çözümü

Barış Kurulu üyeleri, organları ve personeli arasında Kurul ile ilgili hususlarda doğabilecek iç uyuşmazlıklar, Şartname hükümlerine uygun biçimde dostane yollarla çözülecektir.

Bu amaçla, Başkan, Şartname'nin anlamı, yorumu ve uygulanmasına ilişkin nihai yetkili merci olacaktır.

Bölüm 8 – Şartname'de değişiklikler

Madde 8

Yürütme Kurulu veya Barış Kurulu üye devletlerinin en az üçte biri, birlikte hareket ederek Şartname'de değişiklik önerebilir.

Önerilen değişiklikler, oylamadan en az otuz gün önce tüm üye devletlere dağıtılır.

Değişiklikler, Barış Kurulu üyelerinin üçte iki çoğunluğuyla kabul edilir ve Başkan tarafından onaylanır.

Bölüm 2, 3, 4, 5, 8 ve 10'da yapılacak değişiklikler, Barış Kurulu'nun oy birliğiyle kabulünü ve Başkan onayını gerektirir. Gerekli şartlar yerine getirildiğinde değişiklikler, karar metninde belirtilen tarihte; tarih belirtilmemişse derhal yürürlüğe girer.

Madde 9

Bölüm 9 – Diğer kararlar ve yönergeler

Başkan, Barış Kurulu adına, bu Şartname hükümlerine uygun olarak, Kurul'un misyonunu yerine getirmek için gerekli görülen diğer kararları veya yönergeleri kabul etmeye yetkilidir.

Bölüm 10 – Süre, fesih ve geçiş

Madde 10.1 – Süre

Barış Kurulu, bu bölüm hükümlerine göre feshedilmedikçe faaliyetlerine devam eder; fesih halinde işbu Şartname de sona erer.

Madde 10.2 – Fesih Koşulları

Barış Kurulu, Başkan tarafından gerekli veya uygun görülen herhangi bir zamanda ya da her tek sayılı yılın sonunda feshedilebilir. Ancak Başkan, ilgili tek sayılı yılın 21 Kasım tarihine kadar Kurul'un devamına karar verirse fesih gerçekleşmez.

Fesih halinde Yürütme Kurulu, tüm varlıkların, yükümlülüklerin ve borçların tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirler.

Bölüm 11 – Yürürlüğe giriş

Madde 11.1 – Yürürlüğe giriş ve geçici uygulama

(a) Bu Şartname, üç devletin bağlayıcılığını kabul etmesiyle yürürlüğe girer.

(b) İç hukuk prosedürleri yoluyla onay, kabul veya tasdik işlemlerini henüz tamamlayamayan devletler, imza sırasında Başkana aksini bildirmedikleri sürece, Şartname hükümlerini geçici olarak uygulamayı kabul etmiş sayılır.

Şartnameyi geçici olarak uygulamayan devletler, Başkanın onayıyla ve iç hukuk gerekliliklerine uygun olarak, onay süreci tamamlanıncaya kadar Barış Kurulu çalışmalarına oy hakkı bulunmayan üye sıfatıyla katılabilir.

Madde 11.2 – Saklayıcı (Tevdi makamı)

Bu Şartname'nin asıl metni ve yapılacak değişiklikler ABD'ye tevdi edilir. ABD, Şartname'nin saklayıcısıdır.

Saklayıcı, Şartname'nin asıl metninin ve değişiklik veya ek protokollerin onaylı kopyalarını derhal tüm imzacı devletlere iletir.

Bölüm 12 – Çekinceler

Madde 12

Bu Şartname'ye hiçbir çekince konulamaz.

Bölüm 13 – Genel Hükümler

Madde 13.1 – Resmi Dil

Barış Kurulu'nun resmi dili İngilizcedir.

Madde 13.2 – Merke

Barış Kurulu ve alt organları, Şartname hükümleri doğrultusunda bir merkez ve saha ofisleri kurabilir

Kurul, ev sahibi devlet veya devletlerle merkez ve saha ofislerine ilişkin anlaşmaları müzakere eder.

Madde 13.3 – Mühür

Barış Kurulu, Başkan tarafından onaylanan resmi bir mühre sahip olacaktır.

Bunun şahitliğinde, aşağıda imzası bulunan ve usulüne uygun biçimde yetkilendirilmiş temsilciler, bu Şartname'yi imzalamışlardır.