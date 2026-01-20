  • İSTANBUL
Yerel Kayıp olarak aranıyordu! Ölü bulundu
Yerel

Kayıp olarak aranıyordu! Ölü bulundu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Kayıp olarak aranıyordu! Ölü bulundu

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan 35 yaşındaki 2 çocuk babası İsmail Bağatur’un cansız bedeni, Ofis Mahallesi’ndeki bir inşaatta bulundu.

Şırnak’ta bir süredir kendisinden haber alınamayan 35 yaşındaki 2 çocuk babası İsmail Bağatur’un cansız bedeni, bir inşaatta bulundu.

 

Sabah saatlerinde Ofis Mahallesi’ndeki bir inşaatta hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, kişinin hayatını kaybettiği, kimliğinin ise bir süredir haber alınamayan ve kayıp olarak aranan İsmail Bağatur olduğu belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Bağatur’un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Silopi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

