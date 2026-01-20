Cami hoparlöründe örgüt marşı: Lenin’in tohumlarından ne beklenirdi

Suriye'deki dengelerin hızla değişmesi ve terör koridorunun stratejik noktalarını kaybetmesiyle orantılı olarak, YPG/PKK içindeki "bozgun havası" kontrol edilemez bir boyuta ulaştı. Sahada Suriye ordusu ve bölge güçleri karşısında ağır darbe alan teröristler, çekilmek zorunda kaldıkları bölgelerde halkı sindirmek için en kirli yöntemlere başvuruyor. Hasakah’ta yaşanan son hadise, örgütün sadece siyasi bir yapı değil, aynı zamanda bölge halkının değerlerine savaş açmış bir "iman düşmanı" olduğunu tescilledi.

Cami minarelerinin ibadet çağrısı (ezan) dışında, bir siyasi yapının veya terör örgütünün marşı dinletildi. Örgütün camilere yönelik bu alçak saldırısı, bölgedeki yerel halkla arasındaki uçurumun artık kapanamaz olduğunu gösteriyor. İşgal ettikleri toprakları kaybetmenin verdiği hırsla halkın en hassas olduğu noktaya, yani inancına saldıran PKK/YPG, aslında sonunun yaklaştığını itiraf ediyor. Minarelerden yankılanan o marşlar, halkı korkutmak yerine örgüte karşı duyulan nefreti ve direnişi daha da körüklüyor.

Marksist-Leninist ideolojinin karanlık dehlizlerinden beslenen bu yapı, tarihsel köklerine uygun bir şekilde dini kurumları baskı altına alma geleneğini sürdürüyor.

Sovyetler Birliği döneminde dini kurumlar üzerinde ağır baskılar kurulmuş, camiler ve kiliseler kapatılmış veya müzelere dönüştürülmüştü. Ancak, aktif bir ibadethanenin doğrudan bir "örgüt hoparlörü" gibi kullanılması, modern dönem terör örgütlerinin halkı sindirmek ve psikolojik savaş yürütmek için kullandığı görüldü.

Terör örgütü PKK/YPG’de Suriye’de işgal ettikleri yerleri kaybetmenin verdiği hırsla, halkın en hassas olduğu noktaya, yani inancına saldırıyorlar. Cami’de yapılan bu alçak saldırı ile birlikte örgütün bölge halkıyla olan bağının tamamen koptuğunun ve sadece silah zoruyla orada durduğunun en büyük kanıtı oldu.