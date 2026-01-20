7 aylık bebek donarak şehit oldu!

Abluka, yakıt kıtlığı ve kışın soğunda derme çatma çadırlarda yaşamak... Son olarak 7 aylık bir bebek, hayata tutunmaya çalıştığı yetersiz koşullarda aşırı soğuğa yenik düşerek donmuş olarak şehit oldu.

Gazze kentinde yaşayan 7 aylık Şeza Ebu Cerad, bölgeyi etkisi altına alan dondurucu soğuklar nedeniyle şehit oldu. Tıbbi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, küçük Şeza’nın sabahın ilk saatlerinde maruz kaldığı aşırı soğuk hava koşulları sonucu vücut direncinin çöktüğü ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Kış mevsiminin 9. çocuk kurbanı

Şeza bebeğin şehadeti, Gazze’deki çocuk ölümleri istatistiğine acı bir kayıt olarak geçti. Kış mevsiminin başlamasından bu yana, Gazze Şeridi genelinde sadece olumsuz hava koşulları ve dondurucu soğuklar nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı bu son kayıpla birlikte 9’a yükseldi. Bölgedeki insani yardım kuruluşları, bu ölümlerin sadece birer sayı olmadığını, her birinin engellenebilir trajediler olduğunu vurgulanıyor.

Abluka ve yakıt krizinin ağır bedeli

İşgal rejiminin sürdürdüğü sıkı abluka nedeniyle yakıt ve temel insani yardım girişlerinin kısıtlanması, barınma imkanlarının neredeyse tamamen yok olması ve ısınma araçlarına erişimin imkansızlığı, özellikle en savunmasız grup olan bebekler ve çocuklar için hayati bir risk oluşturuyor. Isınmak için yakıt bulamayan, battaniye ve kışlık giysi eksikliği çeken aileler, çocuklarını korumak için çaresiz bir mücadele veriyor.

Çadırlar soğuğa ve yağmura karşı savunmasız

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Gazze’deki ailelerin büyük bir çoğunluğu yerinden edilmiş durumda ve yalıtımsız, ince naylon veya bez çadırlarda yaşam savaşı veriyor. Şiddetli soğuk, dinmeyen yağmurlar ve sert rüzgarların etkisiyle bu dondurucu ortam, çadırları adeta birer buz haneye çeviriyor. Uzmanlar, bu koşulların sadece doğrudan ölümlere değil, aynı zamanda zatürre gibi ağır solunum yolu hastalıklarının ve enfeksiyon riskinin her geçen gün katlanarak artmasına yol açtığını belirtiyor.

Endişe verici bekleyiş

Gazze halkı bir yandan barınma ve temel gıdaya erişim mücadelesi verirken, diğer yandan tamamen çökmüş olan sağlık sistemi içerisinde tedavi imkanlarından mahrum kalıyor. Düşük sıcaklıkların etkisini sürdüreceği önümüzdeki günlerde, uluslararası toplumdan acil bir müdahale gelmemesi durumunda çocuk ölümlerinin daha da artmasından ciddi endişe duyuluyor.