Gündem Şimdi uçaklar ve helikopterler düşünsün: İETT otobüsleri uçmaya da başladı
Gündem

Şimdi uçaklar ve helikopterler düşünsün: İETT otobüsleri uçmaya da başladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul’da karada giden her türlü araçla kazasının yanı sıra kıyıdaki gemilerin bile görünce yolunu çevirdiği İETT otobüsleri, artık gökyüzündeki araçları da tehdit etmeye başladı. Esenler'de düz yolda giderken bir anda kaldırımı aşıp uçarak bir otoparka kafa atan İETT otobüsünü görenler “Şimdi uçaklar ve helikopterler düşünsün” demekten kendini alamadı.

İstanbullunun her gün son duasını ederek biner hale geldiği İETT otobüslerinin karada giden araçla yaptığı kazalar artık kesmiyor. Hemen her gün yanmasıyla bir gün İstanbul’u yakmasından da korkulan İETT otobüslerinin daha önce kıyıdaki gemileri sıyırarak denize uçmasının ardından artık gemiler de İETT otobüslerinin geçtiği kıyılara yanaşmaktan korkar hale gelmişti.

Bu sabah Esenler’de bir İETT otobüsünün düz yolda giderken bir anda kaldırıma çıkarak yol kenarındaki otoparka kafa üstü uçarak daldığı kazayı görenler “Şimdi uçaklar ve helikopterler düşünsün. İETT gözünü gökyüzüne dikti” demekten kendini alamazken, kazada çok sayıda araç hasar gördü.

