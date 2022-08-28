Yaşananlardan hiç ders çıkarmamış… Cumhurbaşkanı adayı, bir mafya babasının sözcüsü oldu!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun firari mafya lideri Sedat Peker'den medet ummasını eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Mafya babası Sedat Peker yeni iftiralarla huzurunuzda..

Yeni iftiraları ile ilgili bir değerlendirme yapmak için, eski iftiralarını masaya yatırmamız lazım..

Eski iftiralarından onlarcasından bir tanesi doğru çıktı ise..

“Bunlarda da küçük küçük doğrular var” tahmininde bulunabiliriz..

Ama önceki iftiralarında bir tane doğru çıkmadı ise..

Hemen hepsinde, başkalarına yüklediği “çökme” isnatları, aslında kendisinin başaramadığı hedefi olarak tescillendi ise..

Şimdi yeni iftiralarından da, aynı sonuca ulaşmamız mümkün..

Bir sene önce, hatta 1.5 sene önce, ilk iddiaları neydi, mafya babasının?

Kendisi lehine tek yazımı gösteremeyeceğiniz, hatta aleyhinde 1997 yıllarına gidene kadar kararlı bir şekilde eleştirilerimi ispatlayabileceğim Mehmet Ağar hakkında, bir marinaya çökme iddiası..

“1997’de ne olmuştu da, Mehmet Ağar hakkında eleştiri yapıyorsun” diyeceklere hatırlatayım..

Refahyol hükümeti kurulmuş. RP ile DYP koalisyonu ülkeyi yönetiyor.

Erbakan hoca o tarihte Başbakan..

Mehmet Ağar da, DYP’den İçişleri Bakanı..

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