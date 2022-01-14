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Gündem Yasaklı köpek ırklarının kayda alınma sürecinin son gününde hareketlilik
Gündem

Yasaklı köpek ırklarının kayda alınma sürecinin son gününde hareketlilik

Adana'da, yasaklı ırk listesinde olan köpeklerini Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne kaydettirmek isteyen hayvan sahipleri, veterinerlerde yoğunluk oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 17:38:00 -
Yasaklı köpek ırklarının kayda alınma sürecinin son gününde hareketlilik

Adana'da, yasaklı ırk listesinde olan köpeklerini Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) kaydettirmek isteyen hayvan sahipleri, veterinerlerde yoğunluk oluşturdu.

Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığının aralık 2021'de yayımladığı genelgeyle American Staffordshire Terrier ve American Bully'nin de "yasaklı ırk" listesine eklenmesiyle yasaklı köpek ırkı sayısı 6'ya yükseldi.

Kayıt işlemlerinde bugünün son olması nedeniyle hayvan sahipleri veterinerlerin ofisleri ve hayvan hastanelerine başvuruda bulundu.

Hayvanseverler, kısırlaştırma ve mikroçip takma işleminin için gittikleri özel veteriner kliniklerinde yoğunluk oluşturdu.

Kliniklerdeki işlemin ardından il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvuran hayvan sahipleri, sisteme kayıt gerçekleştirerek karne aldı.

Veteriner Adem Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasaklı ırk köpeklerin kısırlaştırma ve mikroçip takılmasıyla ilgili belediyelerin de ücretsiz hizmet vermesi gerektiğini söyledi.

Pitbull cinsi köpeklerin normalde sakin olduğunu belirten Balcı, "Hangi köpek olursa olsun siz onun doğasındaki o vahşeti ortaya çıkartmak isterseniz bunda başarılı olursunuz. Ortaya çıkarmak istemediğinizde de başarılı olursunuz. Burada seçtiğiniz yol çok önemli. Bence bunun önüne geçilmesi lazım. Herkesin hayvan sahiplendirilmemesi lazım. Ya da sahiplendiriliyorsa bile onun peşinden gidilmesi, takibinin yapılması lazım." dedi.

Balcı, yasaklı ırk listesine eklenen köpeklerin son gün kliniklerine getirildiğini belirterek, "Burada kısırlaştırma yapıp, çipimizi takıyoruz. Ondan sonra yeni bir karne düzenliyoruz. Türkiye içindeki bütün kliniklerde geçerli bir karne. Hayvan sahipleri daha sonra bu karneyle birlikte tarım il ve ilçe müdürlüklerine gidip kayıtlarını yaptırıyor." ifadesini kullandı.

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