  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Yasaklar ne zaman kalkacak?
Yaşam

Yasaklar ne zaman kalkacak?

Yasaklar ne zaman kalkacak 2021, sokağa çıkma yasağı saatleri neler, kaça kadar var? Bu hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı var mı, bitecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-01-27 23:28:00 -
Yasaklar ne zaman kalkacak?

Yasaklar kalkıyor mu? Yani iki ayı aşkın süredir devam eden hafta sonrası tam gün hafta içi ise saat 21.00'den sonra uygulanan sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?

Yasaklar ne zaman kalkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili 'Kabine Toplantısı'ndan sonra varsa öyle bir şey açıklarız' ifadelerini kullandı.

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat 21.00 ve 05.00 arasında gerçekleştiriliyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı cuma günleri saat 21.00'de başlıyor ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar aralıksız devam ediyor.

Yasaklarla ilgili değişikliğin Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlenecek toplantı ile açıklanması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Veliler kepazeliği ifşa etti! Tüm yöneticileri uyuttu İmam Hatip'i kapattı
Gündem

Veliler kepazeliği ifşa etti! Tüm yöneticileri uyuttu İmam Hatip'i kapattı

Laikçi medyanın "İmam Hatip okulları tercih edilmiyor" propagandasının altında, laikçi militan yöneticilerin kirli oyunu olduğu ortaya çıktı..
Çamur at izi kalsın taktiği bu kez sökmedi! HDP'li Ayhan Bilgen'den Sözcü yazarına ummadığı Erdoğan cevabı
Gündem

Çamur at izi kalsın taktiği bu kez sökmedi! HDP'li Ayhan Bilgen'den Sözcü yazarına ummadığı Erdoğan cevabı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile gayrı resmi ittifak içinde olan CHP'nin medyası AK Parti'ye çamur atmak için harekete geçti. CHP'ni..
Cahit Özkan, Yargı reform paketine ilişkin açıklamalarda bulundu: Gayrimüslimlerin kutsal bayramları resmi tatil olacak
Gündem

Cahit Özkan, Yargı reform paketine ilişkin açıklamalarda bulundu: Gayrimüslimlerin kutsal bayramları resmi tatil olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan 128 kanunda değişiklik öngörülen yeni Yargı reform paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay