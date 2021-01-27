Yasaklar kalkıyor mu? Yani iki ayı aşkın süredir devam eden hafta sonrası tam gün hafta içi ise saat 21.00'den sonra uygulanan sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?

Yasaklar ne zaman kalkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili 'Kabine Toplantısı'ndan sonra varsa öyle bir şey açıklarız' ifadelerini kullandı.

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat 21.00 ve 05.00 arasında gerçekleştiriliyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı cuma günleri saat 21.00'de başlıyor ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar aralıksız devam ediyor.

Yasaklarla ilgili değişikliğin Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlenecek toplantı ile açıklanması bekleniyor.