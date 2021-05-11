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Yaşam Yasaklar ne zaman bitiyor, tarih belli mi?
Yaşam

Yasaklar ne zaman bitiyor, tarih belli mi?

17 günlük tam kapanma sürecinin sonuna yaklaşırken yasakların ne zaman biteceği merak ediliyor. Vatandaşlar merakla tam kapanmanın bitip, sokağa çıkma yasağının kalkacağı tarihi araştırıyor. Peki, Yasaklar ne zaman bitiyor, tarih belli mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-11 21:40:00 -
Yasaklar ne zaman bitiyor, tarih belli mi?

Türkiye tam kapanma sürecinin içinde... 29 Nisan'dan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Vaka sayılarının hızla düşmesi büyük sevinç yaratırken son günlerde kamuoyunun gündeminde tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı yer alıyor. Bu nedenle de yurttaşlar "Tam kapanma uzatılacak mı, ne zaman bitiyor? Yasaklar ne zaman kalkacak?" diye soruyor.

Yasaklar ne zaman bitiyor, tarih belli mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilden gençlerle iftar programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere ilişkin önemli bilgiler verdi. Erdoğan "Yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreçte yer alacak. Kabine Toplantısında en önemli madde olacak. Ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay kendisine yöneltilen tam kapanma sorusuna, "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok." yanıtını verdi.

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