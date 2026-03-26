Polisi şaşkına çeviren yöntem! Bakın uyuşturucuyu nereye saklamış
Kayseri’de polisin şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin kulak iç kanalına gizlenmiş uyuşturucu bulundu. Bu manzara görenleri şaşkına çevirdi.
Kayseri’de uygulama yapan yunus polislerinin şüphe üzerine durdurduğu kişiden çıkanlar dikkat çekti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği (Yunus) ekipleri, yaptıkları uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri M.Ç.’yi durdurdu. Şüpheliye Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan beden muayenesinde, kulak iç kanal kısımlarına saklanmış vaziyette 2 parça halinde toplam 0,25 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen M.Ç. hakkında ‘Uyuşturucu madde bulundurmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.
