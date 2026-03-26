Siirtt'te sürpriz gelişme! Petrol gibi fışkıracak
Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları yapılırken Siirt'te beyaz petrol heyecanı yaşanıyor. Kentte sondaj kuyusu açılacak.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, işletmesini ihaleyle devretmek üzere Siirt’te jeotermal kaynak arayacak. Kurum bu amaçla SMB-01 sondaj kuyusu açacak.
TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Potansiyel Jeotermal Rezervuarlarının ve Karakteristik Özelliklerinin Araştırılması Projesi kapsamında çalışmalara devam ediliyor.
Proje kapsamında Siirt İli Merkez ilçesinde 2024/6 ruhsat numaralı 4963 hektar alanın 5400 m2 ’lik kısmı kullanılarak jeotermal kaynak arama faaliyeti planlanıyor.
Yaklaşık 10 milyon lira değerindeki proje kapsamında Bostancık Köyü Mevkiinde bir adet sondaj çalışmasının yapılması planlanıyor. Şahıs arazisinde açılacak SMB-01 sondaj kuyusunun derinliği 2750 metre olacak.
Sondaj çalışması 120-150 gün arasında tamamlanacak. Çalışmada 3 vardiyada toplam 36 personel çalıştırılması planlanıyor.
Sondaj çalışması sonrasında jeotermal akışkana ulaşılması durumda MTA Genel Müdürlüğü adına tescilli ruhsat ilgili Kanun ve Yönetmelikler kapsamında ihale yoluyla devredilecek. İşletme aşamasındaki tüm izinler sahayı alan tüzel/özel kişiler/teşebbüsler tarafından alınacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23