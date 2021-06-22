Yasaklar ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli alanlarda tedbirler uygulanıyor. Yasaklar ne zaman bitiyor, kalktı mı, son durum nedir? İşte detaylar...

Yasaklar hangi tarihten itibaren kalkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan '1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz.' açıklamasında bulundu.

Hafta içi sokağa çıkma yasağı 22.00-05.00 saatleri arasında uygulanıyor. Cumartesi 22.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı pazar günü boyunca devam ediyor ve pazartesi saat 05.00'de sona eriyor.

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri kafeler ve restoranlar belirli kurallar çerçevesinde saat 07.00 ile 21.00 arasında müşterilere masaya servis yapabiliyor.