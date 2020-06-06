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Aktüel

Yasak kalktı, ölüme meydan okuyan atlayışlar yeniden başladı

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde yasağın kalkmasının ardından gençlerin adeta ölüme meydan okuyan atlayışları da yeniden başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 13:24:46 -
Yasak kalktı, ölüme meydan okuyan atlayışlar yeniden başladı

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde yasağın kalkmasının ardından gençlerin adeta ölüme meydan okuyan atlayışları da yeniden başladı. Yaklaşık 30 metrelik falezlerinden atlayan genç izleyenlere korkulu anlar yaşattı.Çevredekilerin ’Ahmet, Ahmet’ tezahüratları arasında kendisini falezlerin en üst noktasınan aşağı bırakan genç yara almadan bu tehlikeli gösteriyi tamamladı.


Antalya’nın dünyaca Konyaaltı Sahili’ne, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında getirilen giriş yasağı 1 Haziran itibariyle kaldırıldı. Daha önce de sahildeki vatandaşlar ve gençlerin arkadaşları tarafından defalarca görüntülenen tehlikeli atlayışlara bir yenisi eklendi. Yasağın ardından varyant seyir terası altındaki 30 metrelik falezin uç kısmına iki genç çıktı. Bu sırada kıyı kesiminde bulunan arkadaşları ise ’Ahmet, Ahmet hadi’ diye tempo tuttu. Bir süre sağına soluna bakan ve arkadaşlarına selam veren gençlerden biri, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kendini denize bıraktı. Şortuyla çivileme şeklinde denize atlayan kişiyi arkadaşları da cep telefonuyla görüntüledi. Genç, bu tahlikeli atlayıştan yara almadan kurtulmayı başardı.

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