‘Yasak Elma’nın ahlaksız sahnesine RTÜK karar vermişti! CHP’li Üst Kurul Üyesi resmen karşı geldi

ABD beslemeli FOX TV’de yayınlanan ‘Yasak Elma’, ‘Mucize Doktor’, ‘Bay Yanlış’ ve ‘Baraj’ gibi diziler toplumun aile yapısının altına dinamit yerleştirmeye devam ediyor.

Skandal sahneleriyle ön plana çıkan dizilere vatandaşlar tepki gösterirken RTÜK’e de çağrı yapıldı. Art arda gelen şikayetler üzerine FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisine ve Kanal D'de yayınlanan Yeni Hayat dizisine İslam'a aykırı içerikleri olduğu gerekçesiyle cezalar kesti.

FOX TV'nin "Yasak Elma" dizisi hakkında hazırlanan raporunu da değerlendiren Üst Kurul, yapımda çocuk ve gençler için olumsuz rol modeller oluşturulduğunu, kutsal değerlere saygısızlık yapıldığını ve çarpık ilişkilerin normal gibi gösterildiğini ileri sürdü.

Uzman İzleme Raporu'nda, söz konusu dizi filmde Kuran-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle izleyicilerden çok sayıda şikayet alındığı iddiası da yer aldı. Üst Kurul, yayın ilkelerini ihlalden, yayıncı kuruluşa idari para cezası uyguladı. Söz konusu ceza 30 Eylül’de basında yer almıştı.

FOX TV’nin ‘Yasak Elma’ dizisinin para cezası ile ilgili yeni rapor yayınlandı. Raporda, çarpık ilişkilerin yer aldığı dizinin video ve sahnelerinin izlendiği bildirildi.

1 milyon 188 TL

Üst kurulun yeni yayınladığı rapora göre, 1.188.333,00 TL idari para cezası kararı alındı. FOX TV ‘Yasak Elma’nın skandalı sonrası ceza almasına rağmen, dün ‘Baraj’ dizisiyle yeni rezaleti gözler önüne serdi. Başrol oyuncuları Tarık ve Nehir karakterlerinin gayrimeşru ilişkileri resmen izletildi.

CHP neye muhalefet edeceğini şaşırdı

CHP’li Üst Kurul Üyesi İlhan TAŞÇI’nın, Üst Kurulun 17.02.2020 tarih ve 2020/08 sayılı toplantısında alınan 06 no’lu karara karşı oyu gündeme geldi. Dizinin para cezası almasına CHP’li üye resmen karşı çıktı.

Hepsi aynı kafa

‘Yasak Elma’nın ceza almasına rağmen ahlaksızlıklara devam etmesi diğer dizi senaryolarına da ışık tutuyor. Tepki çeken sahnelere ceza kesilirken yine ahlaksız sahneler durmak bilmedi.

Kanal D'de, aile yapısını darmadağın eden rezil dizilerden biri daha yayına giriyor. Sadakatsiz isimli gayri meşru ilişkileri anlatan rezil diziye şimdiden tepkiler geldi.

TV 8’de yayınlanan psikolojinin konu edindiği Kırmızı Oda dizisinde hastaların özel bilgileri senaryoya yansıtılmıştı.

Kanal D’de yayınlanacak olan Sadakatsiz dizisi de aynı şekilde FOX TV’nin dizileriyle el ele ahlaksızlığı gözler önüne serecek.

İşte o karşı oy yazısı