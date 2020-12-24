Yasak Elma dizisindeki ahlaksız sahne seyircinin tepesini attırdı!

Yasak Elma isimli rezil dizinin son bölümünde seyirci ile adeta dalga geçildi. Dizide geçen bir sahne seyirciyi kızdırırken dizi senaristleri dalga konusu oldu.

Son bölümlerde giderek kan kaybeden ve seyircisini rakiplerine kaptıran dizinin bir sahnesi fena alay konusu oldu. Sosyal medyadan yorum yağdı.

Dizide zengin adamlara kendini tanıtarak servet avcılığı yapan bir kadının, oğlunu başka bir servet avcısı kadından uzak tutmak için ona söylediği sözler ve oğlunu başka bir kadınla gayrimeşru ilişki içine girmesini istemesi, seyircinin tepesini attırdı.

İzleyici ise senaryoyu yazanları fena ti'ye aldı.